珍寶海鮮舫埃及版？尼羅河老船屋面臨拆除

埃及開羅的水上房屋群，正面臨拖走拆卸的命運。(路透)

香港 珍寶海鮮舫沉沒讓人惋惜，除了是因為大眾回憶外，海上餐廳亦充滿特色。在地球的另一邊，埃及開羅的水上房屋群，正面臨拖走拆卸的命運。在埃及尼羅河開羅市中心的一段，鄰近Kit-Kat的區域，在河邊可以看見一架又一架的浮船。它們既是船，也是很多人的家。有些屋在這裏已築起超過半個世紀，但埃及政府近日頒佈命令，將會全部拖走拆卸。

面對拆除，有網民發起聯署，呼籲政府收回成命，讓這些富有歷史的船屋發展成文化遺產。(路透)

香港01報導，87歲的赫爾米(Ekhlas Helmy)是其中一間船屋的主人，他說，「向天發誓，我完全不知我應去哪裡。」、赫爾米表示，家人雖然都抱怨政府的措施，但都決定離開了，還叫他把所有東西都丟掉。

赫爾米在一間船屋出生，並以捕漁為生。她的丈夫早逝，其後她決定在河上建築自己的船屋，一直居住到今天。

媒體報導，赫爾米批評當局，拆卸船屋且不發賠償，將使她頓失容身之所。政府則強調，拆除船屋是美化海濱計畫的一部分，並指船屋當初興建時根本未獲政府批文。

埃及開羅的船屋歷史悠久且多彩。(Getty Images)

據報導，埃及開羅的船屋歷史悠久，最古老的甚至可追溯至法老時代。到了近代，一種由木樑或金屬架固定在一起的浮動平台，讓這些屋能建造發展。船屋不是為了航行，而是為打造無敵河景的奢侈品。

在奧斯曼帝國時期，富有的埃及人經常將船屋作為第二居所，夜夜笙歌。它們出現在許多經典的埃及電影 中，還有諾貝爾獎 獲得者馬哈福茲(Naguib Mahfouz)的作品中。他在1966年的小說「尼羅河漂流」(Adrift on the Nile)以船屋作為舞台，講述着年輕知識分子們的生活。

在20世紀中期，開羅尼羅河有數以百計的船屋，但今大部分因老舊而被荒廢或拆卸，只有部分經翻新存在至今。船屋所在的河畔，已成為高級寫字樓及酒店等的地區，原本奢侈品的船屋，不少現只剩下窮人居住的地方。

埃及政府以發展該區為名，稱這些船屋未得到政府許可建造，要求取締。餘下30多艘的船屋面臨拖走拆卸的命運。

有網民決定發起連署，呼籲政府收回成命，讓這些富有歷史的船屋發展成文化遺產，成為推廣文化和旅遊的一部分。這些老舊的船屋未來仍然未知。