我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

芝加哥的國慶日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

珍寶海鮮舫埃及版？尼羅河老船屋面臨拆除

綜合報導
埃及開羅的水上房屋群，正面臨拖走拆卸的命運。(路透)
埃及開羅的水上房屋群，正面臨拖走拆卸的命運。(路透)

香港珍寶海鮮舫沉沒讓人惋惜，除了是因為大眾回憶外，海上餐廳亦充滿特色。在地球的另一邊，埃及開羅的水上房屋群，正面臨拖走拆卸的命運。在埃及尼羅河開羅市中心的一段，鄰近Kit-Kat的區域，在河邊可以看見一架又一架的浮船。它們既是船，也是很多人的家。有些屋在這裏已築起超過半個世紀，但埃及政府近日頒佈命令，將會全部拖走拆卸。

面對拆除，有網民發起聯署，呼籲政府收回成命，讓這些富有歷史的船屋發展成文化遺產。...
面對拆除，有網民發起聯署，呼籲政府收回成命，讓這些富有歷史的船屋發展成文化遺產。(路透)

香港01報導，87歲的赫爾米(Ekhlas Helmy)是其中一間船屋的主人，他說，「向天發誓，我完全不知我應去哪裡。」、赫爾米表示，家人雖然都抱怨政府的措施，但都決定離開了，還叫他把所有東西都丟掉。

赫爾米在一間船屋出生，並以捕漁為生。她的丈夫早逝，其後她決定在河上建築自己的船屋，一直居住到今天。

媒體報導，赫爾米批評當局，拆卸船屋且不發賠償，將使她頓失容身之所。政府則強調，拆除船屋是美化海濱計畫的一部分，並指船屋當初興建時根本未獲政府批文。

埃及開羅的船屋歷史悠久且多彩。(Getty Images)
埃及開羅的船屋歷史悠久且多彩。(Getty Images)

據報導，埃及開羅的船屋歷史悠久，最古老的甚至可追溯至法老時代。到了近代，一種由木樑或金屬架固定在一起的浮動平台，讓這些屋能建造發展。船屋不是為了航行，而是為打造無敵河景的奢侈品。

在奧斯曼帝國時期，富有的埃及人經常將船屋作為第二居所，夜夜笙歌。它們出現在許多經典的埃及電影中，還有諾貝爾獎獲得者馬哈福茲(Naguib Mahfouz)的作品中。他在1966年的小說「尼羅河漂流」(Adrift on the Nile)以船屋作為舞台，講述着年輕知識分子們的生活。

在20世紀中期，開羅尼羅河有數以百計的船屋，但今大部分因老舊而被荒廢或拆卸，只有部分經翻新存在至今。船屋所在的河畔，已成為高級寫字樓及酒店等的地區，原本奢侈品的船屋，不少現只剩下窮人居住的地方。

埃及政府以發展該區為名，稱這些船屋未得到政府許可建造，要求取締。餘下30多艘的船屋面臨拖走拆卸的命運。

有網民決定發起連署，呼籲政府收回成命，讓這些富有歷史的船屋發展成文化遺產，成為推廣文化和旅遊的一部分。這些老舊的船屋未來仍然未知。

香港 諾貝爾獎 電影

上一則

YouTuber異想天開？ 雲端遊輪發想飛天 永不落地

下一則

兩韓共同聲明50周年 互批阻礙合作、致朝鮮半島緊張

延伸閱讀

1周3起 好萊塢再傳死亡槍擊案

1周3起 好萊塢再傳死亡槍擊案

好萊塢22日晚發生死亡槍戰 一周內第三起致命槍擊案

好萊塢22日晚發生死亡槍戰 一周內第三起致命槍擊案
減少依賴俄能源 歐盟與以色列、埃及簽天然氣進口協議

減少依賴俄能源 歐盟與以色列、埃及簽天然氣進口協議
烏克蘭指控 赫爾松地區約600人遭俄軍拘押

烏克蘭指控 赫爾松地區約600人遭俄軍拘押

熱門新聞

一對男女在英國最高建築物「碎片大廈」的觀景台從事性行為，還將過程拍下，上傳成人網站。(Getty Images)

情侶在英國最高樓做愛 3分鐘片引數十萬人瘋看

2022-06-28 16:36
澳洲女子克萊爾因遲遲找不到工作而無法繼承1200萬澳幣遺產。圖取自克萊爾妻子IG帳號。

澳洲女子因「不務正業」 無法繼承800萬遺產

2022-06-29 12:39
退役美軍德瑞克。(美聯社)

赴烏克蘭參戰遭俘 退役美軍求情：我一槍也沒開

2022-06-30 15:06
中國三大航空集團——南航、國航、東航向空巴購買96、96、100架A320NEO系列飛機，總價327.57億美元，是近三年來中國民航業最大規模的客機訂單。(Getty Images)

空巴拿下超級大單 中國三大航空集團共訂購292架飛機

2022-07-01 13:50
丹麥首都哥本哈根一間購物中心驚傳槍擊事件，只見槍手神態自若、一派輕鬆地持槍在中心內漫步，嚇得民眾瘋狂逃竄。根據警方最新說法，目前死亡人數已升至3人、另外有3人受傷。(Getty Images)

不排除恐攻 民眾聞槍聲逃竄 哥本哈根商場槍擊案3死3傷

2022-07-03 21:15
威廉（右）與凱特已經擁有很大的主導權。（路透資料照片）

觀禮座位也掀戰？威廉將哈利「流放邊陲」哈利怨氣更深

2022-06-27 20:07

超人氣

更多 >
芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網
俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍

俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍
紅毛猩猩「狂揉雪乳」色瞇瞇笑還強吻 女遊客尷尬想逃

紅毛猩猩「狂揉雪乳」色瞇瞇笑還強吻 女遊客尷尬想逃
芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網

芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網
劉德華兩鬢斑白唱「東方之珠」 30萬網友熱議嘆老了

劉德華兩鬢斑白唱「東方之珠」 30萬網友熱議嘆老了