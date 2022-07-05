YouTuber異想天開？ 雲端遊輪發想飛天 永不落地

蓋利發想出一艘取名為「天空郵輪飯店」的雲端遊輪，號稱由核融合反應器提供燃料，因此無須機師。(取材自YouTube)

圖像設計師(Graphic Artist)兼YouTuber蓋利(Hashem Al-Ghaili)日前發想了取名為「天空郵輪 飯店」(Sky Cruise Hotel)的雲端 遊輪，號稱有著容納5000名乘客的房間，不僅無須機師，也不需要補充燃料，幸運的旅人們還有機會能夠每一個晚上近距離欣賞極光，而他的大膽想法也在網路引發激辯。

採用核動力？打造商場、泳池

每日郵報報導，在葉門出生的蓋利將自己的「時髦設計」形容為融合「商用飛機的特徵與奢華的縮影」。按照他的發想，「天空郵輪飯店」將有著一個廣大的「主要娛樂平台」，包括複數的購物商場、健身房、游泳池、餐廳、電影院 、一座劇院跟設在一個單獨機翼的會議中心，新婚佳偶甚至可以在高於飛機機身的驚人360度展望台喜結連理。

「天空郵輪飯店」構想將有一個廣大的「主要娛樂平台」，包括複數的購物商場、餐廳、電影院，佳偶甚至可以在高於飛機機身的驚人360度展望台喜結連理。(取材自YouTube)

蓋利的發想最不可思議之處在於採用核子動力，意味著配備不少於20具噴射引擎的「天空郵輪飯店」是由核融合反應器提供燃料，所以永遠不會需要降落加油，乘客與機組員則可以搭乘不同的飛機登上這一艘永久飛行的雲端遊輪。

當網友在臉書詢問，需要多少位機師才能駕馭這一個有機翼的龐然大物時，蓋利在回文簡單答稱，「有了所有這些技術，你還需要機師？我相信它會是完全自主的」。

網：動畫精美 但設計不合理

網友們很快就指出動畫精美歸精美，但設計幾乎完全不合理。首先，核融合技術還不存在，是否能夠裝上像這樣一架噴射機與帶上天空更完全是另一個問題。其次，沒有人構思過能夠接近容納此一技術野心巨獸的跑道，因此有必要設計與建造一次起飛為目的的專用機場，這就引申出了成本問題，而蓋利大膽發想時似乎完全沒有考慮過此事，更不用說實際的建造花費爭議與隨之而來的飛安及技術問題了。

不可思議 部分網友仍看好

當然，並非所有人都持反對意見，部分網友似乎頗為看好，也有質疑者善意提醒，「我敢打賭，我的整趟旅程仍會在其他人的三歲孩子尖叫旁結束」。