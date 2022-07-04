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英女假癌末募5.5萬爽遊歐洲 被拆穿只判賠6元

聯合新聞網
當事人妮可用來放在募款頁詐騙的臥床照。（取材自募款平台GoFundMe）
當事人妮可用來放在募款頁詐騙的臥床照。（取材自募款平台GoFundMe）

英國婦女妮可（Nicole Elkabbas）假裝自己罹癌募款，獲得善良網友5.5萬美元捐款後，竟把錢作為去西班牙巴賽隆納與義大利羅馬的旅費；事情被揭穿後，只被判賠5英鎊(約6.06美元)。

根據肯特即時報導，妮可偽造自己有癌症，在募款平台「GoFundMe」募得超過4.5萬英鎊（約5.5萬美元），跑去巴賽隆納與羅馬度假，更買了英國超級聯賽足球俱樂部「托特納姆熱刺」的包廂，被認定有詐欺罪。

報導也指出，妮可在募款計畫中寫自己被診斷出有卵巢癌，伴隨而來的是手術與辛苦的化療，更在募款頁放上自己躺在病床上的照片，審案檢察官表示：「這是詳細的謊言」。2020年11月她被認定是詐欺罪，去年2月妮可被要求出庭，當時被判入獄2年9個月，但最後只被判賠還5英鎊(約6.06美元)，因為她沒有存款跟能力償還將近700名的受害者。

該案的檢察官歐文（Ben Irwin）告訴法官，妮可是一個相當有自信的騙子，她自己也知道這一切都不是真的，但還是在募款文裡將治療過程描繪的有聲有色，透過清晰的情感語言，利用公眾的恐懼，訴說自己還有機會被救治。

妮可的辯護律師奧立佛（Oliver Kirk）表示，妮可因為有賭博成癮問題，犯下詐欺罪，否則以她的本性會是一位守法的公民。更呼籲法官考慮送她進監獄的判決，他表示妮可家族確實有癌症遺傳史。

詐欺 癌症 英國

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