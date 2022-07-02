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世界最大 加勒比海發現2公分長細菌

綜合報導
可達2公分長的華麗硫珠菌(Thiomargarita magnifica)不僅是大多數細菌的大約5000倍大，結構也複雜許多。(美聯社)
可達2公分長的華麗硫珠菌(Thiomargarita magnifica)不僅是大多數細菌的大約5000倍大，結構也複雜許多。(美聯社)

科學家在加勒比海的法國屬地瓜德羅普（Guadeloupe）紅樹林發現世界最大的細菌，不僅肉眼可見，還可以用鑷子輕鬆夾起。

根據近日發表於「科學」（Science）期刊的研究，可達2公分長的華麗硫珠菌（Thiomargarita magnifica）不僅是大多數細菌的大約5000倍大，結構也複雜許多。

中央社引述法新社報導，安地列斯大學（University of the Antilles）生物學教授格羅（Olivier Gros）表示，這項發現「顛覆了許多微生物學知識」。他說：「起初我認為這是細菌以外的東西，因為某種有2公分長的東西根本不可能是細菌。」

華麗硫珠菌(Thiomargarita magnifica)不僅肉眼可見，還可以...
華麗硫珠菌(Thiomargarita magnifica)不僅肉眼可見，還可以用鑷子輕鬆夾起。(美聯社)

格羅2009年在富含硫的紅樹林沉積物中，首次發現這種奇怪細絲。同一研究室的分子生物學家龔薩雷茲-黎卓（Silvina Gonzalez-Rizzo）發現它是硫髮菌屬（Thiomargarita），一種已知可利用硫生長的菌屬。另一名在巴黎的學者認為，整體就是一個細胞。然而，數年後第一次試圖在科學期刊上發表論文，以失敗告終。

據報導，以細菌的標準來看，這種細菌無比巨大。沃蘭說，如果以人類標準來衡量，就像是一個「和聖母峰一樣高大的人」。

特殊3D顯微鏡影像終於可以證明，整個細絲確實是一個細胞。不過也幫助沃蘭有了「完全出乎意料」發現。

沃蘭解釋，正常情況下，細菌的DNA會在細胞內自由漂浮，但是這個巨大細菌的DNA卻被壓縮成一個小結構，有一層膜包覆。他指出，這「通常是人類、動物和植物細胞，複雜有機體才有的形式…不會發生在細菌身上」。

科學家在加勒比海的法國屬地瓜德羅普(Guadeloupe)紅樹林發現世界最大的細...
科學家在加勒比海的法國屬地瓜德羅普(Guadeloupe)紅樹林發現世界最大的細菌。(美聯社)

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