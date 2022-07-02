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「海嘯雲」迎面來 網友以為世界末日

聯合新聞網
網路論壇瘋傳一段彷彿世界末日降臨的影片，畫面中一排洋房後方竟有「巨大的海嘯迎面而來」。(取材自Reddit)
網路論壇瘋傳一段彷彿世界末日降臨的影片，畫面中一排洋房後方竟有「巨大的海嘯迎面而來」。(取材自Reddit)

網路論壇Reddit上一段影片引起熱烈討論，畫面中一排美麗的洋房與前院草皮形成一幅美麗的畫，但再仔細往後看竟見到「巨大的海嘯迎面而來」，這段影片吸引超過10萬人觀看，許多人都被大自然神奇的力量給震懾住了，直呼「我以為是世界末日來了！」

根據每日星報報導，這段影片拍攝於美國俄亥俄州的辛辛那提，Reddit用戶@fooman141拍下這段畫面並PO網分享，畫面中一排馬路旁的平房整齊排列，加上每戶人家前的鮮綠草地，讓整個風景看起來相當舒適，但往更遠處看去卻發現天空中出現「巨大海嘯雲」，用戶@fooman141忍不住驚呼「我以為這是一場海嘯，我從來沒有看過這樣的雲」。

網友們也被影片裡的「靜止海嘯」給嚇壞了，紛紛留言直呼，「我以為世界末日真的來了」、「差點要回家準備收拾行李逃命了～」、「有時候大自然就是想嚇嚇你」、「我有次開車時也看過這樣的雲，讓我在轉彎處猛踩煞車，跟當時路上的人一樣，因為這真的很像巨浪要砸到身上，但在我明白自己不會死掉以後，我真的覺得很美」。

報導指出，貌似「海嘯雲」的雲朵為弧狀雲，又稱捲軸雲（roll cloud），據英國氣象局說法，弧狀雲通常與強大的雷雨、暴雨、冰雹、強風或閃電有關。

俄亥俄州 暴雨 英國

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