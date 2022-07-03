男搭訕遭拒拿酒淋頭 泰拳正妹火大反擊 雙方都被罰錢

帕蘿伊身材姣好，是個不折不扣的正妹。（取材自Instagram）

泰國 一名男子在路邊搭訕正妹，結果慘遭女子拒絕。男子遭拒後竟然惱羞成怒，拿啤酒倒在女子頭上。不過男子萬萬沒想到的是，這名被搭訕的女子是一名泰拳高手，嚇得男子落荒而逃。

據LAD BIBLE報導，24歲的帕蘿伊（Pareploy Saeaia）當天和朋友出門跑趴，狂歡過後跟朋友到曼谷街頭吃消夜。35歲的潘騰（Punter Chainarong Mareejan）上前要電話遭到拒絕，就拿起一旁的啤酒倒在帕蘿伊頭上。帕蘿伊氣得拿桌上的東西丟向男子，但男子還是自顧自的離開。

令人意外的是，這位身材姣好的正妹其實是從小就開始練泰拳的泰拳高手，過去甚至贏過十幾場泰拳賽。因此帕羅伊一點也不畏懼的追了上去，要好好教訓對方。她一路追打男子直到隔壁的暗巷，右鉤拳、迴旋踢等招數樣樣來，好好的教訓了男子一番。

隨後潘騰因為將啤酒倒在帕蘿伊頭上遭罰500元（泰銖，下同，約14美元），並且因為鬥毆的關係又被多罰500元。不過帕蘿伊因為毆打潘騰，也分別因為襲擊和鬥毆兩項罪名，被罰1000元。

影片在網路上瘋傳，帕蘿伊接受泰國媒體訪問時表示，自己現在是一名拳擊教練，鼓勵女性應該練武術來防身。