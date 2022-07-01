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最醜的狗…舌外露、頂龐克頭 近親繁殖造成 已活17年

綜合報導
「快樂臉先生」頂著龐克頭，舌頭總是伸出嘴邊，牠贏得「世界最醜狗狗比賽」冠軍頭銜。(Getty Images)
「快樂臉先生」頂著龐克頭，舌頭總是伸出嘴邊，牠贏得「世界最醜狗狗比賽」冠軍頭銜。(Getty Images)

一隻名叫「快樂臉先生」（Mr Happy Face）的狗兒，頂著龐克頭，舌頭總是伸出嘴邊，近日贏得「世界最醜狗狗比賽」冠軍頭銜。

「快樂臉先生」頂著龐克頭，舌頭總是伸出嘴邊，牠贏得「世界最醜狗狗比賽」冠軍頭銜。...
「快樂臉先生」頂著龐克頭，舌頭總是伸出嘴邊，牠贏得「世界最醜狗狗比賽」冠軍頭銜。(Getty Images)

中央社報導，擁有50年歷史的世界最醜狗狗大賽，每年在加州貝塔留瑪（Petaluma）舉行。前兩年因為疫情停辦，今年如期舉行。比賽大大提升收養率，給了所有樣貌非主流的狗狗值得被愛的權利，除了無人能及的「醜」，正因為「快樂臉先生」展現強大的生命力，讓人們感受到即使逆流而上，愛的力量足以撼動活下去的信念。

據報導，這隻17歲的中國冠毛犬6月24日在「世界最醜狗狗比賽」（World's Ugliest Dog Contest）中擊敗9名參賽者。

世界最醜狗狗比賽，各種狗雖醜，但讓人們感受到愛的力量足以撼動活下去的信念。(Ge...
世界最醜狗狗比賽，各種狗雖醜，但讓人們感受到愛的力量足以撼動活下去的信念。(Getty Images)

去年，41歲的亞利桑那女音樂家班納利（Jeneda Benally）收養了這隻最醜的冠軍狗。班納利在比賽中介紹這隻狗說：「疫情期間，我曾希望生個孩子，或養隻狗，既然生孩子要看天意，我選擇養隻狗。」

班納利說，她去到流浪狗之家，被告知有一隻健康有問題的老狗，「可能是近親繁殖的結果，因為牠長得太醜了」。

世界最醜狗狗比賽，各種狗雖醜，但讓人們感受到愛的力量足以撼動活下去的信念。(Ge...
世界最醜狗狗比賽，各種狗雖醜，但讓人們感受到愛的力量足以撼動活下去的信念。(Getty Images)

班納利表示，「流浪狗之家工作人員想讓我有個心理準備，面對即將看到的一切，我看到這隻狗，確實很老，牠需要有第二次機會，牠值得被疼愛。」

「快樂臉先生」在被收養之前都生活在極惡劣的環境中，由於近親繁殖使牠生下來頭歪一邊、舌頭外露、禿毛，連走路、站立都成問題，必須包著尿布過每一天。原先被獸醫宣判只剩一個多月的壽命，幸運的是，經過班納利無微不至的照顧後，如今牠以17歲的高齡狗之姿，比預期多活了10個月。

世界最醜狗狗比賽，各種狗雖醜，但讓人們感受到愛的力量足以撼動活下去的信念。(美聯...
世界最醜狗狗比賽，各種狗雖醜，但讓人們感受到愛的力量足以撼動活下去的信念。(美聯社)

班納利表示，「愛心、仁慈和媽咪的親吻，幫助牠對抗時日不多的預言，我們都希望牠有更長的生命與我們家人在一起。」「他的喜好包括睡覺、打鼾、睡夢中嗚嗚作響，以及開心時發出奇怪的聲音。」

世界最醜狗狗比賽，各種狗雖醜，但讓人們感受到愛的力量足以撼動活下去的信念。(美聯...
世界最醜狗狗比賽，各種狗雖醜，但讓人們感受到愛的力量足以撼動活下去的信念。(美聯社)

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