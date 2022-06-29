我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

粉碎黃金？看見這款電動馬桶 很多人「想逃」

聯合新聞網
與常見坐式馬桶不同，「電動碎化馬桶」排水處布滿刀片宛如食人花，還可「旋風式」粉碎排泄物。（影片截圖）
與常見坐式馬桶不同，「電動碎化馬桶」排水處布滿刀片宛如食人花，還可「旋風式」粉碎排泄物。（影片截圖）

你有見過這款馬桶嗎？一名網友日前分享一段影片，與常見坐式馬桶不同，排水處布滿刀片宛如食人花，還可「旋風式」粉碎排泄物，就在不少人正投以驚奇的眼光時，卻意外引出一票苦主揭露血淚史，直呼「快逃」。

網友分享，過去男友曾說過公司的馬桶有刀片，用來把大便切碎，一開始還以為是他在亂講話，沒想到近日實際使用一遭，影片中可見，馬桶底部裝了刀片，在沖水瞬間便會快速轉動，將異物粉碎，讓原PO驚呆了。對此，網友們則解答，這款馬桶是「電動碎化馬桶」（又稱攪拌式馬桶）。

貼文一出，許多第一次看到的網友也驚呼，「歐天這好酷」、「原來有這種東西，是怕堵塞才需要切嗎？」、「好怕屁股被吃掉喔」；不過也有人不解其用途，「我手機很常掉馬桶欸，可怕」、「屎又不是沖不下去，幹嘛要這種東西，多此一舉，而且刷馬桶也很難清潔乾淨吧」、「這補習班就有耶，但我只覺得好吵」。

沒想到，留言區卻釣出一票使用過「電動碎化馬桶」的苦主，甚至呼籲租屋族若見此款馬桶「快逃」，「我有次跟男友訂旅館先過去，第一次看到這種馬桶，結果屎按超多次才沖下去，差點想死」、「我租屋處就是這個⋯原本是一般的馬桶，結果房東改成這種，我真的崩潰到不行⋯上大號真的很難沖下去，而且還會卡垢在縫縫」、「租房看見建議逃跑，因為沖水會臭還吵」。

曾有台灣媒體報導，有專家指出，不少公寓房東想要隔出多間套房出租而加建廁所，為了省下施工時間與成本，常選擇這款施工簡易、不需要糞管的「攪拌式馬桶」，排泄物在經打碎後再由水管排出，不過沖水時會有很大的噪音，且容易堵塞。

房東 手機 旅館

上一則

加拿大銀行爆警匪槍戰 2嫌死、6警傷 現場疑有爆裂物

下一則

手機掉麵裡？日本創意充電器 想要也買不到

延伸閱讀

空巢

空巢
聖蓋博谷限水 戶外澆水每周2次 洗澡5分鐘

聖蓋博谷限水 戶外澆水每周2次 洗澡5分鐘
廁所沒衛生紙 肯德基經理竟回「環境很優」他怒揮拳挨告

廁所沒衛生紙 肯德基經理竟回「環境很優」他怒揮拳挨告
蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

熱門新聞

傳俄羅斯發射一枚地對空飛彈，欲攔截一架烏克蘭飛機，但飛彈卻像迴力鏢一樣在空中反轉，最後落回原地，炸到自己人。（取自推特）

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

2022-06-26 19:41
英國房地產業者破產數近幾個月來激增。(Getty Images)

英國房地產業 掀破產潮

2022-06-20 15:29
一對男女在英國最高建築物「碎片大廈」的觀景台從事性行為，還將過程拍下，上傳成人網站。(Getty Images)

情侶在英國最高樓做愛 3分鐘片引數十萬人瘋看

2022-06-28 16:36
彭博資訊引述知情官員報導，印度談判代表將尋求確保峰會中任何聯合聲明基調是中性的，阻止中國和俄國把峰會變成取勝美國和其盟友的政治宣傳。莫迪政府還打算延後中國為擴大金磚成員國數量所做的努力。（路透）

金磚峰會22日登場…印度擬抵制中國「宣揚反美」

2022-06-21 20:48
威廉（右）與凱特已經擁有很大的主導權。（路透資料照片）

觀禮座位也掀戰？威廉將哈利「流放邊陲」哈利怨氣更深

2022-06-27 20:07
英國首相強生。路透資料照片

英相強生：俄軍恐耗盡資源 烏克蘭戰事進展將趨緩

2022-06-22 16:39

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元