手機掉麵裡？日本創意充電器 想要也買不到

日清食品的概念性產品「手機杯麵充電器」，看起來就像iPhone意外插進杯麵裡，還有網友搞笑說，應該也要支援Android。(取材自推特)

每天爬不太起來，想要有個東西「醒腦」一下嗎？日本 知名大廠日清食品（Nissin）推出創意概念產品「手機 杯麵充電器」，整個模樣讓你一起床真的就會「驚醒」，讓不少鐵粉大讚超有趣，直呼「拜託開賣」。

日清食品的「杯麵（又稱『合味道』，CUP NOODLE，カップヌードル）」聞名全世界，同時也會定期推出結合杯麵的概念性創意產品。

該款手機杯麵充電器用日清經典的「醬油原味」杯麵外觀製成，裡頭真的有杯麵配料，中間劃出一道凹槽，可讓iPhone 插進去約一半的長度充電，看起來就像手機不小心掉入麵裡一樣「殘念」，或許真的可讓剛起床的你，不小心瞄到手機「變成這樣」時，驚嚇不已而醒來達成目的。不過由於為日清食品的概念性產品，因此想看到它上市的機會幾乎是零。

「手機杯麵充電器」內容物相當逼真，中間凹槽可以插入iPhone手機。(取材自推特)

網友看完後紛紛敲碗真的要開賣，表示還比先前出的「CUP NOODLE 50周年紀念特刊」附的日清杯麵造型加溼器」更吸引人，「請認真考慮出售！我真的很想要！」、「請商業化」、「（內容物）肉和湯的光澤令人驚嘆」、「我想在我老公喝醉回來時做準備」、「住朋友家時，想偷偷把朋友的手機插進這杯麵裡，看看朋友反應會怎樣。」更有不少人幫忙優化產品，「（充電器）應該要兼容Android」、「杯麵若斜插的話看起來會更像。」