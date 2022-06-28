孟加拉、印度悲慘洪患 災民泡水排隊領救濟品

洪水來得太快，許多人根本來不及拯救家中的東西。(新華社)

80歲老人：此生未見過

「我已經80歲了，一生從未目睹過這樣的災難。」受季風風暴和連日暴雨影響，孟加拉和印度 東北部地區近日豪雨成災，導致兩國合計至少110人喪命、數百萬人受困斷水斷糧，數以萬計的房屋遭滅頂。過去，南亞地區的季風風暴通常始於6月，但今年的豪雨卻在3月突襲，再加上氣候變遷 以及部分災區原本即是低窪地區等因素，也讓這一場大水災持續惡化。目前，災情最嚴重的錫爾赫特（孟加拉東北部）和阿薩姆邦（印度東北部）狀況為何？

臨時木筏 放自身家當

錫爾赫特的人們乘船穿越洪水。(歐新社)

此次災情最嚴重的地區之一位於孟加拉東北部的錫爾赫特（Sylhet），孟加拉災害管理部門稱該區經歷了122年以來最嚴重的洪災。當地村民們必須要涉水、游泳、乘著臨時做的木筏或竹筏，上面放著床墊、防水布、鍋子等僅有的家當，抵達緊急庇護所。而許多庇護所甚至水都已經淹到整層樓只剩原本一半的高度。

孟加拉東北部錫爾赫特省蘇納姆甘吉，一名泡在水中的小朋友神情無奈。(新華社)

1家10人剩2公升飲水

紐約時報採訪一位29歲錫爾赫特農民米亞赫（Selim Miah），他表示自己家裡遭到洪水 沖走，家中的10名成員身邊僅有的食物，只有救援隊分配的一點膨化米（puffed rice，類似米香）、糖漿、還有一瓶兩公升的飲用水。「我這輩子從沒見過這麼大的洪水。」米亞赫說。

牛都上屋頂 水也淹了

印度阿薩姆邦納加奧恩（nagaon）的農夫與他的牛。 (路透)

「當洪水沖進客廳時，我們把所有東西都趕快搬到家裡的錫皮屋頂上，包括我們的牛。但這很快就沒用了，因為沒過多久，水就淹到了屋頂。」

「有些人家裡水還淹到二樓了，」另一位當地商人接受美聯社採訪時表示。他正坐在一艘小艇上，排隊等待領取一包大米、罐頭和其他食物。「有些人更慘，他們已經整整三天家裡沒有乾淨水可用，他們也沒有食物、此刻也不可能到市場購買任何補給物資。」

此次災情最嚴重的地區之一位於孟加拉東北部的錫爾赫特，人們聚集領取糧食援助。 (美聯社)

但為何孟加拉會暴雨成災？部分專家認為是氣候變遷所致，這讓季風周期變得難以預測，包括其降雨頻率和兇猛程度等。不過，此次災情之所以加劇也受到地形影響，毗鄰的梅加拉亞邦（Meghalaya，位於印度東北部）因在6月降下異常豪雨，導致雨水也順延著山丘地勢，傾瀉到位於低窪地區的錫爾赫特，進一步加劇孟加拉災情。

降雨比起過去多134%

另一邊，緊鄰梅加拉亞邦，以茶葉聞名的印度東北部阿薩姆邦（Assam）也是洪水重災區。根據印度氣象局整理，相較起以往的6月平均降雨量，梅加拉亞邦和阿薩姆邦此次的降雨量比起過去多了134%。尤其在阿薩姆邦，約有470萬人被迫離開家園，其中33萬人也住進避難所裡。

泡水排隊 領救濟物資

一位來自印度阿薩姆邦納加奧恩（nagaon）的婦女接受採訪時表示，整場洪水發生得太快，根本來不及搶救家中的任何東西。媒體也拍下人們在齊膝的洪水中排隊領取救濟物資、在將近沒頂的水中移動家畜等畫面。

一名印度士兵從阿薩姆邦的一個村落救出一名被困兒童。(美聯社)

目前，孟加拉和印度兩國已經展開救援行動。根據孟加拉官方說法，目前全國已有數十萬人撤離，近25萬人住在緊急救濟營中，許多地區仍在救援。錫爾赫特當地官員侯賽因（Mosharraf Hossain）表示，光是錫爾赫特就已經疏散30萬人：「大部分人都在水災中失去了他們用錫與竹子搭建的房屋。」

缺乏乾淨水 最棘手難題

孟加拉總理哈希娜（Sheikh Hasina）6月21日時搭乘直升機前往多處災區視察，並表示將持續督促救災進度。聯合國兒童基金會也在20日表示，當地有將近160萬名兒童沒有乾淨水源可用，這可能導致傳染病在水災期間快速傳播。

印度政府也已經調派軍隊救援與疏散居民。半島電視台記者提到在阿薩姆邦，許多受洪水影響的都是農民，這些農民正在努力搶救牲畜，而對於一般居民而言，缺乏乾淨的飲用水即是目前最棘手的難題，該名記者表示「許多人都爭先恐後地取得飲用水。」

兩國災情也讓當地居民措手不及，正如一位在錫爾赫特的退休官員就感嘆：「我已經80歲了，一生從未目睹過這樣的災難。」