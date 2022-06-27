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40歲威廉王子拉近與王位距離 加速樹立權威

綜合報導
21日為英國威廉王子40歲生日。(美聯社)
21日為英國威廉王子40歲生日。(美聯社)

英國威廉王子日前歡度40歲生日，對作為未來英國國王的他而言，這是一個重要的里程碑。威廉透過在傳統與現代之間擘畫一條路線，迅速在英國王室樹立自己的權威。

威廉王子全家福。(美聯社)
威廉王子全家福。(美聯社)

威廉王子（Prince William）的妻子凱特今年一月喜迎40歲生日，除了英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II），沒有人比這對恩愛的王室夫婦更受大眾歡迎，威廉和凱特經常被視為君主制未來的典範。

1982年，黛安娜王妃抱著6個月大的威廉。(美聯社)
1982年，黛安娜王妃抱著6個月大的威廉。(美聯社)

1989年，威廉王子(右前)與家人在西西里度假。(美聯社)
1989年，威廉王子(右前)與家人在西西里度假。(美聯社)

根據英國市調公司「輿觀」（YouGov）調查，威廉是繼女王之後人氣最高的王室成員，支持率達66%，其次是凱特，支持率為60%。

持續創造國王定位

中央社報導，王室事務評論員費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）告訴法新社：「這對他（威廉王子）來說是一個非常重要的里程碑，因為他正與父親查爾斯王儲（Prince Charles）共同強化對女王的支持，並持續創造身為未來國王的定位。」

威廉王子備受民眾愛戴，許多人甚至希望他能在女王駕崩後越過父親成為英國國王。

1994年，黛安娜王妃與威廉王子出席溫布頓網球賽。(美聯社)
1994年，黛安娜王妃與威廉王子出席溫布頓網球賽。(美聯社)

1997年，15歲威廉王子在母親黛安娜的葬禮上。(美聯社)
1997年，15歲威廉王子在母親黛安娜的葬禮上。(美聯社)

2000年就讀於伊頓中學的威廉王子。(美聯社)
2000年就讀於伊頓中學的威廉王子。(美聯社)

計畫搬進女王宅邸

威廉自2017年放棄擔任救護直升機飛行員以來，一直致力於家庭活動，而他據傳正計劃搬離倫敦肯辛頓宮（Kensington Palace），搬進女王在溫莎城堡（Windsor Castle）的宅邸。王室事務評論員說，此舉將使他進一步拉近與女王的距離，並強化他在家族內部的角色。

為家人辯護阻醜聞

威廉王子也據傳是阻止叔叔安德魯王子（Prince Andrew）參加本月傳統嘉德勳章（Order of the Garter）授勳儀式的主要推動者；安德魯王子深陷性醜聞，重創英國王室形象。

費茲威廉斯說：「他們（威廉和凱特）是君主制的未來，在慶祝女王創下歷史紀錄、登基70周年的白金禧年慶典結束時，王室成員在白金漢宮陽台現身時便凸顯出了這一點。」

2006年，威廉王子進入桑赫斯特皇家軍事學院。(美聯社)
2006年，威廉王子進入桑赫斯特皇家軍事學院。(美聯社)

2011年，威廉王子與凱特大婚。(美聯社)
2011年，威廉王子與凱特大婚。(美聯社)

中央社引述法新社報導，威廉幾乎從沒透露過王室內部的事情，但在弟弟哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）接受美國電視專訪爆出許多猛料、包括指控王室成員種族歧視後，他挺身為家人辯護。

威廉承認，有必要對王室這個古老機構進行現代化改造，使其能夠在伊麗莎白二世之後生存下來，並抵禦在年輕一代中崛起的更強大共和主義力量。

費茲威廉斯說：「威廉特別關心的其中一件事，就是君主制的形象以及英國君主制如何向前發展。」

威廉 英國女王 凱特

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