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凱特又複製黛妃穿搭 同款圓點洋裝賣光光

綜合報導
網友比對黛妃（左）和凱特的造型。（取材自推特）
網友比對黛妃（左）和凱特的造型。（取材自推特）

英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）經常在公開活動複製已故婆婆黛安娜王妃的穿搭，讓人看到這兩位不同世代時尚演繹類似風格服飾背後所象徵的傳承意味。日前凱特出席王家賽馬會，又再度穿了一件和黛妃相似的洋裝，優雅大方的氣質讓人留下深刻印象。

凱特在王家賽馬會中，以一身白底棕色圓點的Alessandra Rich洋裝現身，搭配王室成員都很喜歡的Sally Ann Provan帽子，上頭還有立體的花朵裝飾，非常別緻。尖頭高跟鞋和帽子的配色相呼應，看得出搭配上的巧思。

此外，這身造型更是和黛安娜王妃1988年在王家賽馬會上穿的服裝非常相似，當時黛妃以珍珠項鍊搭配，並選了和服裝一樣印花的帽子。雖然不是百分之百複製，但凱特別出心裁的選衣也成為網友們熱議的話題，更讓Alessandra Rich的同款洋裝銷售一空，果然是全球最強的「王室帶貨王」。

凱特 黛妃 黛安娜王妃

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