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拍下馬立波慘況 烏克蘭女軍醫被擄3月獲釋

綜合報導
烏克蘭軍醫白芙絲卡拍下馬立波在戰火下的影片，隨後被俄軍俘虜3個月，17日終於獲釋。(美聯社資料照片)
烏克蘭軍醫白芙絲卡拍下馬立波在戰火下的影片，隨後被俄軍俘虜3個月，17日終於獲釋。(美聯社資料照片)

烏克蘭女軍醫以貼身攝影機拍攝烏克蘭馬立波慘況，三個月前將記憶卡交給美聯社偷運出國後遭俄羅斯軍隊俘虜，17日終於獲釋。

美聯社報導，在烏克蘭，女軍醫白芙絲卡（Yuliia Paievska）以她在電玩「魔獸世界」的暱稱「塔伊拉」（Taira）為人所知。她之前利用貼身攝影機，記錄她和團隊在兩周期間不分敵我拯救俄烏傷患的影片，內容共達256GB。

塔伊拉將影片交給最後離開馬立波的美聯社。3月15日，美聯社團隊其中一名成員把記憶卡藏在衛生棉條，順利帶出關。隔天，塔伊拉和同僚即遭俄軍俘虜。她被擄當天，俄軍也空襲馬立波市中心一座劇院，根據美聯社調查造成約600人喪生。

塔伊拉的丈夫浦沙諾夫（Vadim Puzanov）表示，妻子獲釋的消息讓他「如釋重負」。他說，他知道這聽起來很平凡，但「我不知道還能說什麼」。他藉著深呼吸控制自己情緒，還說他已和妻子通過電話，說妻子正前往基輔一家醫院，很擔心自己的健康情況。

塔伊拉在Telegram上傳短影音，感謝烏克蘭總統澤倫斯基的奔走，讓她順利獲釋。她語帶哽咽地告訴仍遭俄方俘虜的烏克蘭人說，「我知道事情總會有出路，我們都將回家，就如同我現在一般」。

澤倫斯基向全國發表談話時，宣布塔伊拉獲釋的消息。他說：「要感謝所有讓這個結果成真的每一個人，塔伊拉回家了，我們會繼續加油，讓每個人都能獲釋。」

根據報導，遭綁架或俘虜的烏克蘭著名人士有好幾百人，包括地方官員、記者、社運人士和人權捍衛者。

烏克蘭 澤倫斯基 攝影

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