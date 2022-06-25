日找到失傳百年忍者祕籍 記載48條實戰忍術

滋賀縣甲賀市找到一本失傳已久的忍術書「間林清陽」。（取材自YouTube）

「忍者」是日本 知名的文化之一，其職業性質與神祕的背景，往往成為許多小說 、影劇等作品的靈感題材。曾和忍者頗有淵源的滋賀縣甲賀市，最近發現了幾百年前留下的忍術書，除具有珍貴的歷史意義之外，還能讓人一睹眾多忍術的祕辛。

根據日本「每日新聞」報導，過去代表甲賀、伊賀忍術，於1676年編纂的忍術書「萬川集海」，曾提到內容有參考過一本名為「間林清陽」的冊籍。然而「間林清陽」散佚已久，一直都無法確定其內容為何。直到最近，甲賀市才在一間神社的儲藏室內，發現「間林清陽」忍術書的複本。

報導指出，發現的這套複本為「軍法間林清陽 卷中」，內容總共有40頁，上頭記載了多達48條實戰用的忍術，像是「用竹子製作菱（十字釘）的方法」、「被多數敵人包圍時的戰鬥方式」、「如何聆聽細微的聲音」、「如何製作不會發出聲響的鞋子」等等。而因為標明「卷中」的關係，估計完整版還有「上卷」、「下卷」的存在。

三重大學國際忍者研究中心的山田雄司教授認為，這些忍術包含了當時的科學技術，因此有助於瞭解江戶時期的科技水平。日本歷史學者磯田道史教授則指出，有了這些情報，就有機會還原各種忍術和道具，讓世人能夠再次看到真正的忍者。