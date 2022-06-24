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墨西哥首都廣場1.5萬人同場打拳 刷新金氏紀錄

綜合報導
墨西哥首都墨西哥市中央廣場18日舉辦的一個拳擊課程吸引1萬4299人參與，創下世界紀錄，成為有史以來規模最大的拳擊課程。（路透）
墨西哥首都墨西哥市中央廣場18日舉辦的一個拳擊課程吸引1萬4299人參與，創下世界紀錄，成為有史以來規模最大的拳擊課程。（路透）

墨西哥首都墨西哥市中央廣場近日舉辦的一個拳擊課程，吸引1萬4299人參與，打破了2017年在俄羅斯莫斯科締造的3000人拳擊課紀錄，創下世界紀錄，成為有史以來規模最大的拳擊課程。

中央社引述法新社報導，墨西哥這項成績獲「金氏世界紀錄」（Guinness World Records）團隊認證後，市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）發布了一段影片，感謝「所有讓這個偉大勝利成真的冠軍和民眾」。

墨西哥首都墨西哥市中央廣場18日舉辦的一個拳擊課程吸引1萬4299人參與，創下世...
墨西哥首都墨西哥市中央廣場18日舉辦的一個拳擊課程吸引1萬4299人參與，創下世界紀錄，成為有史以來規模最大的拳擊課程。（路透）

當天數以百計的民眾早早就聚集在左卡洛（Zocalo）廣場，他們先用太極拳熱身，然後複習基本的拳擊動作，接著再練各種組合拳法。

在這次活動帶著大家打拳的職業拳手，包括曾在世界拳擊理事會（World Boxing Council, WBC）蠅量級、超蠅量級、雛量級三個量級都拿過冠軍的華瑞茲（Mariana Juarez），和兩度拿下WBC超蠅量級冠軍的托瑞斯（Ana Maria Torres），以及兩次奪下青年組冠軍的畢卡索（David Picasso）。

這場大型拳擊課，讓許多參與者留下深刻印象。52歲民眾沙拉薩（Araceli Salazar）說：「我沒想到會有那麼多人過來，我十分的驚喜。」16歲的街舞愛好者培瑞斯（Carmen Perez）表示，她很高興能夠參與其中。

這個活動由墨西哥市政府籌辦，並找了許多名人來宣傳，其中包括「洛基」（Rocky）系列電影的主角、好萊塢動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone），及職業拳擊手阿爾瓦雷茲（Saul Alvarez）。

墨西哥市有900萬居民，是多項金氏世界紀錄的保持者，包括全世界最大的墨西哥捲餅（1230公斤）、最多免費Wi-Fi熱點（2萬1500個），以及最多人在同一時間玩桌上型足球機（1080人）。

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