烏克蘭陷戰火… 歐洲歌唱大賽 歐洲廣播聯盟擬交英國主辦

烏克蘭隊伍「卡路什樂團」在歐洲歌唱大賽奪冠，這是烏克蘭繼2004年、2016年後第3度拔得頭籌。(路透)

歐洲廣播聯盟（EBU） 表示，贏得今年歐洲歌唱大賽（Eurovision）冠軍的烏克蘭 ，明年將無法主辦這項活動，歐洲廣播聯盟有意交由第二順位的英國 主辦。

中央社綜合媒體報導，烏克蘭「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）上個月拿下這項世界最大現場歌唱活動冠軍，依照慣例，烏克蘭應主辦明年大賽。但歐洲廣播聯盟指出，由於烏克蘭目前「陷入戰火」，聯盟確定歌唱大賽不可能在烏克蘭舉行。

歐洲廣播聯盟說：「有鑑於目前情況，廣電業者主辦、安排和製作歐洲歌唱大賽所需要的安全和作業保障…都無法實現。」

「我們目前將與今年的第二順位主辦單位英國廣播公司（BBC）開始商量，可能在英國舉辦2023年歐洲歌唱大賽。」歐洲廣播聯盟說，「我們全心全意要在明年比賽中反映出烏克蘭今年奪冠，在我們與最終主辦方的商討中，這是優先考量。」

英國首相強生（Boris Johnson）辦公室對此表示歡迎，首相發言人說，「我們當然歡迎有機會與烏克蘭和英國廣播公司（BBC）密切合作，在英國主辦歌唱大賽。我們將致力於確保大賽能充分反映烏克蘭豐富的文化、傳統以及創意，並使我們兩國目前的夥伴關係更上層樓」。

歐洲歌唱大賽5月15日在義大利 都靈落幕，烏克蘭隊伍「卡路什樂團」在總決賽中以「史蒂芬妮亞」一曲獲評審團票選第四、觀眾票選第一，以總分631分奪冠，這是烏克蘭繼2004年、2016年後第三度拔得頭籌。這首歌原本是要向主唱的母親致敬，沒想到戰爭爆發後，歌詞巧妙貼合現實情況而被賦予不同意義，成為凝聚人心的「戰時國歌」。

在歐洲歌唱大賽奪冠的國家，擁有下一屆主辦權。烏克蘭總統澤倫斯基稍早在Telegram上表示，「我們的勇氣讓世人欽佩，我們的音樂爭服了歐洲。我們將盡可能在烏克蘭的馬立波主辦歐洲歌唱大賽，在自由、和平、重建的馬立波」。