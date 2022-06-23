冰川融了 珠峰基地營要搬家 預計2024年遷移

尼泊爾境內的珠峰基地營在全球暖化的影響下，基地營漸漸變得不再安全，尼泊爾官方說，他們將把珠峰基地營遷移到其他地方。圖為已26度登頂的尼泊爾雪巴瑞塔去年在珠峰大本營。(Getty Images)

尼泊爾官員表示，鑑於人類活動增加導致珠穆朗瑪峰南坡基地營所在的昆布冰川 地區升溫，尼泊爾政府正在考慮選址重設這座基地營。

新華社報導，尼泊爾旅遊局信息官烏帕迪亞伊說，有關遷移珠峰南坡基地營的討論已經開始，不過尚未做出決定。尼旅遊局官員說，該局已成立工作組探討如何更好組織珠峰登山活動。

工作組兩名成員說，他們已提交初步建議，包括將珠峰南坡基地營從當前位置稍微下移，或遷移到另一個地方以避免人類和昆布冰川（Khumbu Icefall）直接接觸。

海拔約5400米的珠峰南坡基地營每年都會吸引全世界數百名志在登頂珠峰的登山者。根據登山者的描述，近年來他們感到基地營地區環境在不斷發生變化，包括能夠直接取水，而不是像過去一樣需要收集大冰塊加熱取水。

尼泊爾旅遊局官員巴特拉伊說，在基地營煮食等人類活動的增加，導致珠峰地區升溫，積雪融化也給人們帶來更多風險。

BBC報導，尼泊爾旅遊局局長艾德希卡里（Taranath Adhikari）說，他們已經評估基地營的技術和環境方面等問題，新的基地營海拔將比原先低200公尺到400公尺。但在搬遷之前，會與當地社區討論這個問題，要考慮到他們的文化等等。

薩加瑪塔污染控制委員會（SPCC）則說，儘管基地營存在問題，但目前的場地基本穩定，可以再繼續使用三到四年。不過，也有當地官員指出，他們預計在2024年遷移基地營。