美味就是這樣？複製貼上麥當勞 俄又掀漢堡戰爭

「美味，就是這樣」的菜單內容與麥當勞原本的模樣極為相似，只少了部份產品，例如大麥克和冰炫風。 (Getty Images)

「大麥克是麥當勞 的故事，我們也會有；西方有的，俄羅斯 都能自給自足。」俄羅斯人30多年來熟悉的金色標誌變了樣，它現在變成了一個漢堡、兩根薯條，不過它仍然組成了英文字母M，還加上「名字變了，愛不滅」的口號——除了名字，俄羅斯人要把麥當勞的一切留下來。

昔開幕湧數千人 今戈佛接手並更名

西伯利亞企業家戈佛買下麥當勞的原資產並更名「美味，就是這樣」。 (路透)

麥當勞響應制裁俄羅斯、宣布退出俄國 後，擁有當地特許經營權的西伯利亞企業家戈佛（Alexander Govor）買下麥當勞的原資產並更名，並以新名字「美味，就是這樣」（Vkusno & tochka）開幕。位於莫斯科市中心普希金廣場的旗艦門市吸引了數十位民眾排隊，想要再吃到熟悉的漢堡薯條——而1988年同一家店作為全俄羅斯的第一間麥當勞開幕時，門外足足有數千名俄羅斯人，擠滿廣場的人潮無不翹首期盼著品嘗「來自西方資本主義的自由滋味」。

如今普亭發起烏俄戰爭，讓俄羅斯再次與西方世界割裂，俄羅斯真能將來自西方的一切完整複製留下嗎？

沒有大麥克和冰炫風 菜單很像麥當勞

「美味，就是這樣」開幕擠滿點餐人潮。(路透)

開幕當日，在「美味，就是這樣」店內用餐的客人。 (路透)

「美味，就是這樣」的菜單內容和網站介面與麥當勞原本的模樣極為相似，只少了部份產品，例如大麥克和冰炫風，另外麥香雞和麥香魚各自被改名為「雞肉漢堡」和「魚漢堡」；此外新菜單上的售價比麥當勞要低，例如雙層吉士漢堡原本的售價是160盧布，現在則是129盧布、麥香魚售價為190盧布，「魚漢堡」一個則要價169盧布。另外，由於可口可樂也退出了俄羅斯市場，因此「美味，就是這樣」正在尋找新的飲料供應商。

開幕當日，有一名男子在門市內舉牌「還我大麥克」表達對「假麥當勞」的不滿，但也有其他光顧的客人認為，「味道保持不變，可樂不一樣，但漢堡真的沒有任何變化。」

「美味，就是這樣」的品管經理梅爾庫洛夫（Alexander Merkulov）表示，漢堡的成分沒有變，新的品牌仍然使用原本麥當勞的設備——當然，餐廳的內部裝潢也繼續沿用。

塗掉金色拱門標誌 薯條盒和杯都白色

「美味，就是這樣」供應的番茄醬及其他醬料包被用黑筆塗掉原本的麥當勞標誌。 (路透)

不過，由於俄羅斯的經營商已不得再使用所有麥當勞的標誌，「美味，就是這樣」又在短時間內倉促開幕，因此沒有充足時間重新做外包裝設計，薯條盒、飲料杯都是純白色的，外帶紙袋則是純棕色，而番茄醬及其他醬料包則是用黑筆塗掉原本的麥當勞標誌。

執行長帕羅耶夫（Oleg Paroev）也指出，「美味，就是這樣」供應的所有餐點中，除了2%的麥當勞原始配方之外，其他原料全都是來自俄羅斯。帕羅耶夫在開幕記者會上表示：

「我們的目標是，我們的客人不會注意到食物品質或是氛圍的差異。」

俄速食龍頭時代展開 200家6月重啟

「美味，就是這樣」商標。(歐新社)

首批15家「美味，就是這樣」在莫斯科及周邊地區開業，帕羅耶夫告訴媒體，6月底之前將有200家店面重新開幕，在夏季結束前，全俄羅斯將有850家「美味，就是這樣」。這也標誌著，由俄羅斯本地業主取代麥當勞，成為俄國速食龍頭的時代展開，這也同時象徵著俄羅斯和西方正在分道揚鑣——從蘇聯解體前夕，麥當勞隨著西方思想、西方文化、西方美食的腳步進入鐵幕，到如今俄羅斯的執政者用軍隊和砲火，想要驅離西方秩序和價值，並證明自己能夠取而代之。

14億美元低價買下 2年不解雇原員工

6月7日，一名工人在俄羅斯聖彼得堡的一家麥當勞外拆除著名的金色拱門標誌。 (路透)

「美味，就是這樣」的業主戈佛用14億美元、遠低於市價的「象徵性價格」買下麥當勞在俄資產，加上承諾在兩年內不會解雇原本的6萬2000名員工；俄羅斯當局指出，麥當勞有權在15年內購回資產，不過戈佛表示，「他們向我明確說過不會購回。」

大麥克是麥當勞故事 俄山寨會有什麼？

針對「美味，就是這樣」未來的經營，以及能否完全取代麥當勞在俄羅斯人生活中的地位，戈佛說：

「我們無權使用某些顏色、我們無權使用金色拱門標誌、我們無權提及麥當勞...大麥克是麥當勞的故事，之後我們肯定會有相似產品，我們會讓客人喜歡這項產品。」