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生命奇蹟… 英女罕見1周「懷孕2次」順利生2女

聯合新聞網

英國一位女子在只剩5%的懷孕機率下，努力求子兩年多，終於迎來懷孕喜訊，更不可思議的是，她在懷孕12周時又發現懷上第二個孩子，且兩個胚胎的受孕時間並不相同，讓她直呼「真的是奇蹟」。

根據太陽報（The Sun）報導，英國一位名叫阿麗娜・盧卡（Alina Luca）的30歲媽媽，在被醫生告知只有5%的懷孕機率之後，卻在一周內「二度懷孕」。

此前阿麗娜已是一個9歲女孩的母親，在她計畫懷二胎時卻因甲狀腺問題被迫放棄，後來她與丈夫瑞克・卡米亞（Rick Carmea）嘗試懷孕兩年仍無果，就在阿麗娜決定徹底放棄一個月後，孩子就自動找上門來了。

更令人訝異的是，她在懷孕12周照超音波時，醫師發現她腹中還有第二個更小的孩子，並告訴她這是異期復孕（Superfetation）的結果，這種現象在人類當中非常罕見，發生的機率只有百萬分之一。

阿麗娜在3月順利誕下女兒艾莉（Ellie）和米莉（Millie），兩個孩子的出生時間僅相隔一分鐘，不過從醫學上來講，她們並不是雙胞胎，「我們發現，由於體型不同，兩個孩子的受孕時間相差一周，這發生在我身上真是個奇蹟」。

如今阿麗娜還建立了一個Instagram帳號，希望增加人們對異期復孕的了解，「當我告訴人們這個故事時，他們認為我瘋了，想知道這怎麼可能，如果之前有人告訴過我，我想我也會一樣」。

英國 醫學

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