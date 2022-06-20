菲律賓機車意外被吊掛半空 網笑：違規停車

菲律賓1輛機車被電纜掛在半空中。(取材自臉書)

機車是怎樣卡上去？菲律賓日前瘋傳1輛機車卡在電纜上的照片，該輛本田 機車被電纜勾住掛在半空，看得網民嘖嘖稱奇。當地傳媒指出，這輛車其實是下面機車店的展示品，目擊者表示，有輛大貨車駛經附近時拉到半空電纜，令連接的電線桿傾斜，電纜意外勾住在下方的機車，貨車駛走時，電纜又將機車勾上半空。

據香港 01報導，當地傳媒指出，棉蘭島加延德奧羅市拉帕桑（Lapasan ,Cagayan de Oro）有輛本田XRM 125被電纜纏住掛在半空中，許多線看起來鬆垮垮看沒有拉緊。現場片段所見，電纜在店家上方延伸，只比店面高一點點，非常接近地面而且雜亂。

據報導，拍到照片的播報員Menzie Montes，在她的facebook分享機車照，這輛機車原本放在路邊，是一家機車店的展示品。目擊者指出，當時有輛大貨車經過，拉扯到1家電訊公司的電纜，導致電線桿傾斜，連接的電纜鬆動下墜，勾到機車。貨車駛離時，順勢又將機車拉上去，變成機車掛在電纜上的畫面。

機車店老闆說自己也是第一次遇到這種事，但未透露會否向貨車追討。網友笑稱「會收到違規停車罰單嗎？」，又說「不應將機車移走，可以當景點」、「這可以發展加延德奧羅旅遊業」、「所以本田的標誌有對翅膀」、「油價 太貴了，車主掛起機車自己走路」。

不少網民覺得難以置信，也有人質疑罪魁禍首應該是設置電纜的人而非貨車，又認為當場的電纜有高度不足的問題，當局應加以檢查。