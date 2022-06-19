俄「過濾營」慘況… 烏6旬婦被迫「脫衣驗身」訴屈辱過程

逃離烏克蘭馬立波的難民被巴士送到頓內次克貝齊米納村，親俄民兵上前問話。（路透）

俄烏戰爭持續，近日有逃脫的烏克蘭 難民揭露，他們被強制送往俄羅斯 「過濾營」（Filtration camp）等候接受審訊受盡屈辱，包括被迫脫衣驗身或目睹同胞被毆，就連6旬婦女也受荼毒。

英國「衛報」報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，估計有2萬名烏國人民已進入喬治亞，其中許多人途經俄羅斯，通過喬治亞北部城市卡茲貝基 （Kazbegi）山區邊界抵境。

一名即將屆滿6旬的婦女歐倫娜（Olena）透露，自己在逃離家鄉馬立波（Mariupol）時面臨最大的侮辱煎熬。她坐在喬治亞提比里亞省的一間咖啡 廳回憶受俄軍審訊的經過，說自己即便她已經歷3周挨餓受凍的日子，卻還是被俄軍逼迫脫掉上衣接受檢查。

歐倫娜回憶，當時一名俄軍軍官看到她的肩膀上有瘀傷，懷疑她可能是狙擊手，因此下令她脫掉衣服；歐倫娜解釋，「我今年8月將滿60歲。我怎麼可能是名狙擊手？」但這名官員看起來並不在乎，告訴她：「總之我現在沒有戴眼鏡。現在脫掉妳的上衣。」

歐倫娜還說，自己在受訊問期間，一名警衛在旁邊桌子盤問一名男子，只因為發現他身上有烏克蘭國徽圖案的鑰匙圈，隨後4名警衛拿著警棍，殘暴地毆打男子甚至腳踹頭部，並把他扔到攝氏零度以下的室外，當時男子並未穿著外套、也未戴帽子。

據報導，為進入俄羅斯，許多烏克蘭人被迫經歷所謂的過濾程序，期間他們被拍照、審問、採集指紋及審查手機內容。

男性被下令脫到只剩內衣，以便檢查他們身體是否刺青，因紋身可能顯示他們與烏克蘭民族主義團體有關。關於他們自己或認識的人是否曾在烏軍服役，每個人都會遭到盤問。