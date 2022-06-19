韓網紅赴烏參戰 「李根大尉」恐被處1年徒刑

前南韓海軍特種部隊出身的李根今年3月在未經許可下前往烏克蘭參戰，違反南韓護照法。（取材自Instagram）

南韓 知名YouTube r「李根大尉」今年3月在未經許可下前往烏克蘭 參戰，違反南韓護照法；日前他為療傷返韓，一下機便面臨警方約談，李根近日隔離解除後主動到案，接受首爾警察廳調查並承認多數嫌疑，可能依違反護照法遭處一年以下有期徒刑或1000萬韓元（約7752.5美元）罰金。

前南韓海軍特種部隊出身的李根在YouTube擁有79萬追蹤數，3月前往烏克蘭參戰，期間不時會透過社群更新或澄清在當地的消息。

李根因雙腿膝蓋十字韌帶撕裂，返回南韓接受治療，目前處於禁止出境狀態。李根返國時曾被問到是否已歸化烏克蘭國籍，李根說，烏克蘭方願意提供他公民身分，甚至願意送他土地，但他認為不應為避免罰款或訴訟接受公民身分，因此拒絕。

據報導，南韓警方指出，李根在調查中承認大部分違法行為，警方將根據調查結果於本周內將李根移送檢方。

南韓政府對烏克蘭全境發布最高等級的第四級旅遊預警（禁止旅遊），違反旅遊禁令前往烏克蘭，將以違反《護照法》被處以1年以下有期徒刑或1000萬韓元罰款。南韓外交部認為，李根在未獲得批准的情況下前往烏克蘭，已違反《護照法》。