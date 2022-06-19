戰火下遇真愛 烏東前線婚禮 穿迷彩結連理

在通信部隊工作的23歲女子克莉絲蒂娜，選穿帶有民俗刺繡的傳統白色服裝，丈夫也是23歲，是一名狙擊手。(Getty Images)

俄烏戰爭已持續數個月，烏克蘭 軍隊近日在東部前線戰鬥中休息片刻，為兩對在軍隊相識的情侶舉行婚禮。婚禮期間還可聽到空襲警報響起三次，其中一對新娘說，「戰爭是戰爭，但日子還是要繼續過。」

綜合媒體報導，兩對新人近日在烏克蘭東部的德魯日基夫卡（Druzhkivka）結婚，該地點離俄軍前線戰區只有40公里。新人們幾個月前於軍中認識彼此，其中一位23歲新娘柳塔（Khrystyna Lyuta）身穿迷彩褲和軍靴，搭配傳統的烏克蘭紅色繡花上衣出嫁，她說：「我習慣了這種軍服」。

她的丈夫是28歲米哈爾丘克（Volodymyr Mykhalchuk），兩個月前接受動員因而認識妻子，米哈爾丘克表示，「這不是倉促決定。重要的是我們彼此相愛，我們想在一起。」

23歲新娘柳塔身穿迷彩褲和軍靴，搭配傳統的烏克蘭紅色繡花上衣，與28歲的米哈爾丘克結婚。(Getty Images)

另一名新娘是在通信部隊工作的23歲女子克莉絲蒂娜（Kristina），選穿帶有紅色民俗刺繡的傳統白色服裝，丈夫也是23歲，是一名狙擊手。克莉絲蒂娜說：「我認為這是為了建立新的家庭，無論何種地點或方式都無所謂。」

新人們預定在同一天返回戰區工作，軍隊指揮官表示，他無法讓他們多放假，但現在不會派他們到前線作戰。這場婚禮新人家屬都沒到場給予祝福。克莉絲蒂娜說，米哈爾丘克已經跟她媽媽交談過，媽媽已經稱他為兒子。

主持婚禮的神職人員表示，這場婚禮是從俄羅斯 在2月24日入侵烏克蘭以來，旅中第一次舉辦的大型慶祝活動，「現在是戰爭，沒有多餘的時間。」