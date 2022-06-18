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泰國漁夫浮出水面吸氣 飛魚竟直插喉嚨 差點窒息死

綜合報導
醫療團隊經過一小時手術，成功把染血的魚取出。（取材自臉書）
醫療團隊經過一小時手術，成功把染血的魚取出。（取材自臉書）

泰國南部發生罕見的「魚躍喉嚨」意外！當地一名漁夫上月在海中捕魚，期間浮出水面深呼吸時，一條背部長刺的活魚跳起，直接飛插入漁夫的喉嚨，導致他差點窒息喪命。幸好他及時送院且手術順利，才能撿回一命。

香港01綜合媒體報導，泰國博他侖府（Phatthalung）的35歲漁夫吉拉武（Jirawut）日前在海中捕魚，當他把頭伸出水面並張口深深吸氣時，1條12厘米長、背部長著尖刺的魚突然躍出水面，直接插入他口中，然後拚命向他喉嚨深處前進，扭動著身子鑽入吉拉武的氣管，堵住了空氣供應。

吉拉武頓時感到呼吸困難，雙手交叉抵在喉嚨兩側。附近民眾見此情景意識到不對勁，立即上前幫忙，將他帶上岸及送到博他侖醫院。

當值的三名醫生透過X光見到吉拉武喉嚨和鼻腔間卡著一條魚，都感到難以置信。當時魚的後半身卡在喉嚨，魚頭就往鼻孔鑽，情況危急，吉拉武隨時會窒息而死，需要馬上做手術。

醫療團隊經過一小時的手術，成功把染血的魚取出。這條「飛魚」原來是攀鱸屬(Anabas)，一般背鰭、臀鰭都帶有硬棘，正就是這些硬棘刮傷吉拉武的氣管及鼻腔。

醫院發言人帕東帕尼奇（Sermsri Pathompanichrat）表示，此類事件的發生機率極低，「我之前從未見過」。

負責手術的醫生在網上發文，提及手術的難度在於要避免魚鰭刮傷患者氣管，以免造成感染...
負責手術的醫生在網上發文，提及手術的難度在於要避免魚鰭刮傷患者氣管，以免造成感染。（取材自臉書）

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