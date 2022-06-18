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保護小熊 母熊與公熊扭打雙雙跌落懸崖 只有一隻逃過死劫

編譯周辰陽
西班牙北部山區日前發生兩隻棕熊被拍到在一處陡峭懸崖邊大打出手，接著一起跌到「幾十公尺」下的岩石地面，但只有一隻熊逃過一劫，另一隻熊則是在跌落後不久死亡。（路透/ Claudio Sordo Velasco & Carmen Ortega Fernandez）
西班牙北部山區日前發生兩隻棕熊被拍到在一處陡峭懸崖邊大打出手，接著一起跌到「幾十公尺」下的岩石地面，但只有一隻熊逃過一劫，另一隻熊則是在跌落後不久死亡。（路透/ Claudio Sordo Velasco & Carmen Ortega Fernandez）

西班牙野生動物部門官員日前分享一支影片，可見到兩隻棕熊在西國北部山區一處陡峭懸崖邊大打出手，接著卻一起跌到「幾十公尺」下的岩石地面，但只有一隻熊逃過一劫，另外一隻熊則是在跌落後不久死亡。

路透與邁阿密前鋒報報導，野生動物愛好者日前在卡斯提亞里昂（Castilla y León）自治區的帕倫西亞（Palencia）附近山區拍到這支影片。從畫面可見，一隻母熊正在保護自己跟牠的小熊免受一隻好鬥公熊的襲擊，但隨後就雙雙跌落到「幾十公尺」下的岩石地面上。

根據記者的描述，兩隻熊一前一後撞到地面後，體型較小的母熊沿著斜坡滑落與滾動達近10秒鐘後才停下來，並且慢慢地站起來，在上坡處的公熊此時則已經重新站穩腳跟，卻狀似茫然地駐足在原地，雙方都沒有流露出任何繼續打鬥的興趣。

官員表示，母熊在墜落懸崖後活了下來，隨後一瘸一拐地走開，重達217公斤的公熊則在不久後死去。保育巡查員看到影片後開始在該地區進行搜索，並且證實公熊的死亡。

據報導，保育巡查員尋找了兩天後，跟著一道血跡來到受傷母熊避難的15公尺深洞穴，利用專門設備監控以確定傷勢程度與嚴重性，也在無法進入的洞穴內留下飼料、水果與飲水。小熊則在附近被尋獲，被保育巡查員、獸醫和配備麻醉槍人士組成的團隊捕獲。牠將獲得照料至年紀夠長、體型夠大到足以放回野外為止。

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