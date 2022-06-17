動員1500人 印度105小時蓋75公里路破紀錄

這段五天鋪完的公路長達75公里。(取材自推特）

印度 是隱藏的基建狂魔？為了修建一段長約75公里的53號國道高速公路，印度動員1500人施工，只花了105小時又33分鐘，在5天內完成該段公路，成功寫下金氏世界紀錄。

據外媒報導，印度公路交通部長尼汀‧加德卡里（Nitin Gadkari）日前在推特 上發文，慶祝印度寫下金氏世界紀錄。這條75公里長的高速公路是雙線道。從阿姆勞蒂縣（Amravati）到阿科拉（Akola），是53號國道的一部分，穿過印度礦產豐富的地區，連接加爾各答、賴布爾等等主要城市。

這段道路從6月3日早上7點27分開始鋪設，最後在6月7日下午5點完成。該工程由印度國家公路管理局與Rajpath Infracon公司共同承辦，以瀝青混凝土鋪設75公里的公路。此紀錄也打破了卡達在2019年用10天鋪設27.25公里道路的世界紀錄。