我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA勇士封王 柯瑞哭了 榮耀拿下生涯首座總冠軍賽MVP

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

動員1500人 印度105小時蓋75公里路破紀錄

綜合報導
這段五天鋪完的公路長達75公里。(取材自推特）
這段五天鋪完的公路長達75公里。(取材自推特）

印度是隱藏的基建狂魔？為了修建一段長約75公里的53號國道高速公路，印度動員1500人施工，只花了105小時又33分鐘，在5天內完成該段公路，成功寫下金氏世界紀錄。

據外媒報導，印度公路交通部長尼汀‧加德卡里（Nitin Gadkari）日前在推特上發文，慶祝印度寫下金氏世界紀錄。這條75公里長的高速公路是雙線道。從阿姆勞蒂縣（Amravati）到阿科拉（Akola），是53號國道的一部分，穿過印度礦產豐富的地區，連接加爾各答、賴布爾等等主要城市。

這段道路從6月3日早上7點27分開始鋪設，最後在6月7日下午5點完成。該工程由印度國家公路管理局與Rajpath Infracon公司共同承辦，以瀝青混凝土鋪設75公里的公路。此紀錄也打破了卡達在2019年用10天鋪設27.25公里道路的世界紀錄。

公路交通部長尼汀在推特上發布多張工程鋪設瀝青照片，引來不少網友回復。他表示完成紀錄是整個國家的驕傲時刻，他並感謝參與的工程師及工作人員。本次建設一共有800名公路管理局的職員以及720名工人參與。

53號國道高速公路動員1500多名工人建公路。(取材自推特）
53號國道高速公路動員1500多名工人建公路。(取材自推特）

印度 推特

上一則

俄國間諜偽裝實習生 想滲透國際刑事法院遭識破

下一則

東大研究：BA.4、BA.5確診直攻肺部 「不像感冒」

延伸閱讀

騰訊砸2.6億美元 加碼印度電商Flipkar

騰訊砸2.6億美元 加碼印度電商Flipkar
白米是下波漲價對象？專家憂小麥替代效應、印度祭禁令

白米是下波漲價對象？專家憂小麥替代效應、印度祭禁令
魏鳳和：我是國防部長 清楚中印衝突責任不在中方

魏鳳和：我是國防部長 清楚中印衝突責任不在中方
婚禮沒有新郎 印度24歲女子「嫁給自己」

婚禮沒有新郎 印度24歲女子「嫁給自己」

熱門新聞

梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

2022-06-10 13:26
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

2022-06-12 10:46
美國總統拜登，攝於10日。Getty Images

拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」

2022-06-11 06:50
澳洲科學家發現了可以吃並且消化泡沫塑料(Styrofoam)的蟲子。(昆士蘭大學／University of Queensland)

快看世界／能吃泡沫塑料 「超級蟲」有望解決環保難題

2022-06-16 12:15
蘇聯圖-22M轟炸機掛載Kh-22飛彈。取材自維基百科

大砲打小鳥 俄用1960年代反艦飛彈打陸上目標 英揭含意

2022-06-11 08:59

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法