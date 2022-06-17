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印在菸盒還不夠 加拿大明年擬每支香菸印警語

徐榆涵
加拿大政府最快會在2023年規定在每支香菸印上健康警語，將創全球先例。此為示意圖。（路透）
加拿大政府最快會在2023年規定在每支香菸印上健康警語，將創全球先例。此為示意圖。（路透）

加拿大政府最快會在2023年規定在每支香菸印上健康警語，將創全球先例。

加拿大聯邦心理健康成癮部部長貝內特（Carolyn Bennett）日前表示，這項措施旨在觸及更多人，包括年輕人，他們經常會分享菸來抽，有時不會接觸到菸盒。

加拿大近日展開為期75天的諮詢期，政府計劃在2023年下半年度實行此規定。相關措施包括在菸盒上增列標示的健康風險。

加拿大心臟和中風基金會對此新規定表示歡迎，並稱有力證據表明有關菸草產品的資訊對抑制消費有影響。

該基金會執行長羅斯（Doug Roth）發布聲明說，加拿大現在將擁有全球最強大的香菸健康警告制度。這些是致命的產品，這些措施有助於進一步降低它們對青少年和非吸菸者的吸引力，並且鼓勵吸菸者戒菸。

自2000年以來，加拿大一直要求香菸包裝使用照片警告，但圖像10多年來都沒更新，加拿大聯邦心理健康和成癮部部長班奈特（Carolyn Bennett）表示，這項措施對於經常吸菸的13%加國民眾來說已毫無新意。

她在記者會上表示：「在每個菸草產品上加註健康警語，將有助確保這些重要訊息能傳達給人們，包括經常在社交場合裡一次取得一根菸、略過包裝上資訊的年輕人。」

加拿大癌症協會分析師坎寧安表示，加拿大提供照片式警語，其他國家也紛紛效仿。希望印在香菸上的警告，也能在國際間流行起來。

渥太華當局透過聲明表示，儘管經過數十年努力，使用菸草仍是加拿大可預防疾病和過早死亡的主要原因，每年奪走約4萬8000人生命。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

加拿大政府最快會在2023年規定在每支香菸印上健康警語，將創全球先例。此為示意圖...
加拿大政府最快會在2023年規定在每支香菸印上健康警語，將創全球先例。此為示意圖。（Getty Images）

加拿大 心理健康 中風

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