2美國遊客扔電動滑板車 毀義大利「西班牙階梯」 遭終身禁訪

建於18世紀的義大利 羅馬著名地標「西班牙階梯」屢傳遊客違規事件,一名28歲美國女性遊客日前被拍到與男性友人,在凌晨時把租來的電動滑板車扔下階梯,造成價值至少2.6萬美元的損害,兩人遭警方各開罰430美元,並被下令禁止再訪。

英國每日郵報報導,該起事件發生在凌晨3時45分,該對男女的所作所為被路人拍下,影片隨後被義大利多家媒體披露,引發網路熱議。

影片畫面顯示,一名據義大利當局指稱是美國28歲遊客的女性看似心情沮喪,一氣之下就把租來的電動滑車板從「西班牙階梯」扔下,滑板車往下滑行數階,隨後翻倒,撞到最新翻修過的石階。而與該名女子同行的29歲美國男子則是走在前方,牽著滑板車下階梯。

警方表示,該名女子的行為對西班牙階梯造成的損壞,得耗費至少2.6萬美元修復。當局指出,受損處位於第16和第29階,而階梯其他部分也有些微損壞。

據了解,羅馬警方事後利用現場的監視器畫面找到了這對肇事的美國觀光 客,並且向兩人各自開罰430美元罰款,並且「終生禁止」他們再度踏上這座階梯。

義大利媒體La Repubblica報導,該女子在影片結束後,又把滑板車扔了兩次,「純粹為了好玩」。

西班牙階梯近日屢傳觀光客破壞事件。幾周前,一名沙烏地阿拉伯37歲商人開著租來的瑪莎拉蒂跑車,因「拐錯彎」開下「西班牙階梯」,造成階梯毀損,事後在米蘭機場被捕。

「西班牙階梯」於1723年開始興建,至今已有近300年歷史,曾出現在奧黛麗赫本(Audrey Hepburn)主演經典電影 《羅馬假期》(Roman Holiday)中,被聯合國科教文組織(Unesco)列為世界遺產。羅馬當局於2018年宣布禁止旅客坐在階梯上。

