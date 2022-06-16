2美國遊客扔電動滑板車 毀義大利「西班牙階梯」 遭終身禁訪
建於18世紀的義大利羅馬著名地標「西班牙階梯」屢傳遊客違規事件，一名28歲美國女性遊客日前被拍到與男性友人，在凌晨時把租來的電動滑板車扔下階梯，造成價值至少2.6萬美元的損害，兩人遭警方各開罰430美元，並被下令禁止再訪。
英國每日郵報報導，該起事件發生在凌晨3時45分，該對男女的所作所為被路人拍下，影片隨後被義大利多家媒體披露，引發網路熱議。
影片畫面顯示，一名據義大利當局指稱是美國28歲遊客的女性看似心情沮喪，一氣之下就把租來的電動滑車板從「西班牙階梯」扔下，滑板車往下滑行數階，隨後翻倒，撞到最新翻修過的石階。而與該名女子同行的29歲美國男子則是走在前方，牽著滑板車下階梯。
警方表示，該名女子的行為對西班牙階梯造成的損壞，得耗費至少2.6萬美元修復。當局指出，受損處位於第16和第29階，而階梯其他部分也有些微損壞。
據了解，羅馬警方事後利用現場的監視器畫面找到了這對肇事的美國觀光客，並且向兩人各自開罰430美元罰款，並且「終生禁止」他們再度踏上這座階梯。
義大利媒體La Repubblica報導，該女子在影片結束後，又把滑板車扔了兩次，「純粹為了好玩」。
西班牙階梯近日屢傳觀光客破壞事件。幾周前，一名沙烏地阿拉伯37歲商人開著租來的瑪莎拉蒂跑車，因「拐錯彎」開下「西班牙階梯」，造成階梯毀損，事後在米蘭機場被捕。
「西班牙階梯」於1723年開始興建，至今已有近300年歷史，曾出現在奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）主演經典電影《羅馬假期》（Roman Holiday）中，被聯合國科教文組織（Unesco）列為世界遺產。羅馬當局於2018年宣布禁止旅客坐在階梯上。
American tourists throw down electric scooter on the Spanish Steps in Rome, causing 25k euros damage 🃏 pic.twitter.com/kOwTr00nJq— Public Outsider (@publicoutsider) June 7, 2022
上一則
普亭真病了？專家：不存在有力證據、看上去「沒問題」
下一則
FB留言