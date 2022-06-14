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網購二手沙發內竟藏3.6萬美元 她全數退還獲大紅包

聯合新聞網
美國一名女子上網買二手沙發，在坐墊裡意外發現3萬6000美元。（取材自Instagram）
美國一名女子上網買二手沙發，在坐墊裡意外發現3萬6000美元。（取材自Instagram）

美國一名女子從網路商城Craiglist買回一套沙發，在坐墊裡意外發現3萬6000美元現鈔，嚇得她趕緊聯繫賣家，將現金退回，反被賣家致贈2200美元買一台新冰箱。

英國都市報報導，巫穆都（Vicky Umodu）在一個線上商城尋找家具時，發現一個加贈免費商品的購買組合，其中包括兩張沙發跟搭配的椅子。當時她以為這是個出售的噱頭，後來聯繫對方後得知，這是賣家在協助處理已故親戚的財產。

美國一名女子上網買二手沙發，在坐墊裡意外發現36000美元。（視頻截圖）
美國一名女子上網買二手沙發，在坐墊裡意外發現36000美元。（視頻截圖）

巫穆都表示，當時她才剛搬家，家裡什麼都沒有，所以非常興奮可以找到這些家具，她們也很快買下家具並搬回來。但當她回到家中檢查家具狀況時，她發現奇怪的地方，其中沙發靠墊非常笨重，當她拉開墊子的拉鍊後，發現一堆信封裡塞滿了數千美元的現金。她驚恐地對著兒子尖叫：「這是錢啊」，並趕緊聯繫賣方，把錢還給對方。

巫穆都表示，「上天對我及孩子們都相當仁慈，且我有著三個漂亮的孫子孫女，還需要祈求什麼。」

儘管巫穆都從沒想到要將這些錢占為己有，但拾金不昧狀況下，賣家感謝巫穆都的善良，並給了她2200美元，讓她買了一台新冰箱。

英國

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