60年前小型帆船橫渡太平洋 日83歲翁這次再寫最高齡紀錄

堀江6月4日凌晨2時39分抵達設定終點、連結和歌山縣日之御埼及德島縣伊島的紀伊水道，結束長達69天、約8500公里的航程，並在同日下午5時左右抵達新西宮遊艇港。（美聯社）

日本 海洋冒險家、83歲堀江謙一成功寫下以小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋最高齡紀錄，他近日在兵庫縣西宮市遊艇港舉行的返港儀式上說，「我正值青春」，未來將繼續挑戰。

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1962年5月12日，23歲的堀江以單獨駕駛帆船不靠港橫渡太平洋為目標，從兵庫縣西宮港出港，並順利在同年8月12日抵達美國舊金山 ，總計花了94天橫渡，創下小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋的全球第一人紀錄。

就在當年創舉屆滿60周年之際，堀江挑戰反向航路，3月26日從舊金山啟航，6月4日成功返抵西宮港，全程花了69天，寫下以小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋最高齡紀錄。

日本日刊體育報導，身著短褲全身曬黑的堀江說，為了這次航海，行前特別到醫院拿了常備藥，但在69天的航程中，「我只用了眼藥及OK繃」；他說，自己還正值青春。

83歲日本海洋冒險家堀江謙一成功寫下以小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋最高齡紀錄，他5日在返港儀式表示未來將繼續挑戰。（美聯社）

雖然剛結束83歲高齡的「大冒險」，但堀江說，未來還是會以「大器晚成」作為目標繼續努力。

堀江6月4日凌晨2時39分抵達設定終點、連結和歌山縣日之御埼及德島縣伊島的紀伊水道，結束長達69天、約8500公里的航程，並在同日下午5時左右抵達新西宮遊艇港，並在停泊的遊艇內過了一夜，待5日完成檢疫等手續後才正式上岸。

每日體育報導，堀江說，就跟日本漫畫「小拳王」一樣，「我確信我在這次航海完全燃燒精神與肉體」。

堀江1962年創下以小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋第一人紀錄，雖然當年因為沒有攜帶護照「偷渡」出國引發爭議，但回國後變成英雄受到讚許，他彙整這段航海紀錄出版的「獨自一人的太平洋」成為暢銷書，之後並被翻拍成電影。

堀江隨後在1973年到1974年達成單獨駕駛帆船不靠港航行地球一圈的紀錄，2005年又以66歲高齡之姿再度成功航行地球一圈，成就不少豐功偉業。

老手遇風暴 面臨苦戰

神戶新聞報導，這次選擇踏上60年前橫渡太平洋的反向航路，堀江一出海就遭遇風暴，但風暴後就順利地乘風航行，較預定時間提早一週在4月16日通過夏威夷歐胡島海域。但航程在接近日本列島時，遭受到黑潮及梅雨鋒面等阻擋，讓帆船老手堀江也面臨苦戰。

他在部落格的航海日誌中寫到，出海53天後的5月19日，凌晨1時左右突然發生暴風，雖然海浪相對來說較小，但風向非常不穩定，一直被折騰到凌晨3時左右。

5月23日，堀江寫到，「昨天晚上被數次暴風侵襲，帆船一下子往左一下子往右，最後還倒退，雖然沒睡覺力拚暴風，最後還是沒輒。」

5月28日，堀江說，為了逃離黑潮往南航行，「無法戰勝自然現象，沒有辦法只好忍耐」。

讀賣新聞報導，堀江抵港後接受電話採訪時說，60年前從西宮航向美國，這次能以反向航路返回這裡，真是令人無限感慨，「人生只要長壽就會有好事」。