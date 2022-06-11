我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

60年前小型帆船橫渡太平洋 日83歲翁這次再寫最高齡紀錄

綜合報導
堀江6月4日凌晨2時39分抵達設定終點、連結和歌山縣日之御埼及德島縣伊島的紀伊水道，結束長達69天、約8500公里的航程，並在同日下午5時左右抵達新西宮遊艇港。（美聯社）
堀江6月4日凌晨2時39分抵達設定終點、連結和歌山縣日之御埼及德島縣伊島的紀伊水道，結束長達69天、約8500公里的航程，並在同日下午5時左右抵達新西宮遊艇港。（美聯社）

日本海洋冒險家、83歲堀江謙一成功寫下以小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋最高齡紀錄，他近日在兵庫縣西宮市遊艇港舉行的返港儀式上說，「我正值青春」，未來將繼續挑戰。

來源：YouTube

1962年5月12日，23歲的堀江以單獨駕駛帆船不靠港橫渡太平洋為目標，從兵庫縣西宮港出港，並順利在同年8月12日抵達美國舊金山，總計花了94天橫渡，創下小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋的全球第一人紀錄。

就在當年創舉屆滿60周年之際，堀江挑戰反向航路，3月26日從舊金山啟航，6月4日成功返抵西宮港，全程花了69天，寫下以小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋最高齡紀錄。

日本日刊體育報導，身著短褲全身曬黑的堀江說，為了這次航海，行前特別到醫院拿了常備藥，但在69天的航程中，「我只用了眼藥及OK繃」；他說，自己還正值青春。

83歲日本海洋冒險家堀江謙一成功寫下以小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋最高齡紀錄...
83歲日本海洋冒險家堀江謙一成功寫下以小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋最高齡紀錄，他5日在返港儀式表示未來將繼續挑戰。（美聯社）

雖然剛結束83歲高齡的「大冒險」，但堀江說，未來還是會以「大器晚成」作為目標繼續努力。

堀江6月4日凌晨2時39分抵達設定終點、連結和歌山縣日之御埼及德島縣伊島的紀伊水道，結束長達69天、約8500公里的航程，並在同日下午5時左右抵達新西宮遊艇港，並在停泊的遊艇內過了一夜，待5日完成檢疫等手續後才正式上岸。

每日體育報導，堀江說，就跟日本漫畫「小拳王」一樣，「我確信我在這次航海完全燃燒精神與肉體」。

堀江1962年創下以小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋第一人紀錄，雖然當年因為沒有攜帶護照「偷渡」出國引發爭議，但回國後變成英雄受到讚許，他彙整這段航海紀錄出版的「獨自一人的太平洋」成為暢銷書，之後並被翻拍成電影。

堀江隨後在1973年到1974年達成單獨駕駛帆船不靠港航行地球一圈的紀錄，2005年又以66歲高齡之姿再度成功航行地球一圈，成就不少豐功偉業。

老手遇風暴 面臨苦戰

神戶新聞報導，這次選擇踏上60年前橫渡太平洋的反向航路，堀江一出海就遭遇風暴，但風暴後就順利地乘風航行，較預定時間提早一週在4月16日通過夏威夷歐胡島海域。但航程在接近日本列島時，遭受到黑潮及梅雨鋒面等阻擋，讓帆船老手堀江也面臨苦戰。

他在部落格的航海日誌中寫到，出海53天後的5月19日，凌晨1時左右突然發生暴風，雖然海浪相對來說較小，但風向非常不穩定，一直被折騰到凌晨3時左右。

5月23日，堀江寫到，「昨天晚上被數次暴風侵襲，帆船一下子往左一下子往右，最後還倒退，雖然沒睡覺力拚暴風，最後還是沒輒。」

5月28日，堀江說，為了逃離黑潮往南航行，「無法戰勝自然現象，沒有辦法只好忍耐」。

讀賣新聞報導，堀江抵港後接受電話採訪時說，60年前從西宮航向美國，這次能以反向航路返回這裡，真是令人無限感慨，「人生只要長壽就會有好事」。

堀江6月4日凌晨2時39分抵達設定終點、連結和歌山縣日之御埼及德島縣伊島的紀伊水...
堀江6月4日凌晨2時39分抵達設定終點、連結和歌山縣日之御埼及德島縣伊島的紀伊水道，結束長達69天、約8500公里的航程，並在同日下午5時左右抵達新西宮遊艇港。（美聯社）

日本 風暴 舊金山

上一則

馬來西亞政府同意廢除強制死刑 研究替代刑罰

下一則

北約峰會首次邀日韓出席 外界關注是否「雙邊會談」

延伸閱讀

舊金山檢察長博徹思面臨罷免投票考驗 進步派檢察官去留受矚目

舊金山檢察長博徹思面臨罷免投票考驗 進步派檢察官去留受矚目
7年前在漁人碼頭槍殺女 無證移民獲釋

7年前在漁人碼頭槍殺女 無證移民獲釋
波士頓、金山縣警慈善對賭NBA總決賽 亞軍一方將捐善款

波士頓、金山縣警慈善對賭NBA總決賽 亞軍一方將捐善款
舊金山地檢長博徹思遞交選票 有信心贏得罷免選舉

舊金山地檢長博徹思遞交選票 有信心贏得罷免選舉

熱門新聞

威廉（後排左）、凱特與他們的小孩出席英女王「白金禧」慶祝活動。（美聯社）

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

2022-06-07 03:06
加拿大籍美食網紅漢森(Joel Hansen)經常分享各式美食影片。圖擷自YouTube/Joel Hansen

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

2022-06-03 11:20
3日在倫敦聖保羅大教堂舉行的英女王伊麗莎白二世白金禧慶典活動的感恩禮拜會場。美聯社

英國女王白金禧背後 權力悄悄交接

2022-06-03 17:30
英國哈利王子與妻子梅根今天參加王室為女王伊麗莎白二世登基70週年舉行的感恩禮拜。美聯社

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

2022-06-03 11:22
基輔發生爆炸。(Getty Images)

爆炸震撼基輔 北頓內次克爆發巷戰

2022-06-05 10:42
一名烏克蘭軍人今年5月15日在哈爾科夫北部村莊巡邏時，持槍蹲著凝視前方。美聯社

俄烏血戰似無止境 全球都是輸家

2022-06-04 11:58

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍