英女王在位70年 見證帝國「日落」 國際影響力不復從前

英女王伊麗莎白二世今年登基70周年。（美聯社）

英國女王 伊麗莎白二世登基70周年，見證曾號稱「日不落」的英國內外交困，國際影響力不復從前。分析指出過去70年間，英國經歷艱難的經濟轉型，始終未能在全球化時代中尋獲自身定位，英國的衰落既是殖民主義徹底退出歷史的必然結果，也是英國多年來未能指明發展方向帶來的長久困局。

伊麗莎白二世1952年登基，1953年正式加冕，當時英國經歷兩次世界大戰後，國力已經明顯衰落。全球獨立運動浪潮風起雲湧，也讓英國無法再逆時代潮流，繼續勉強維繫殖民主義。可以說英女王正式加冕時，已是英國整體實力及國際地位衰落的開始，此後英國發展亦經歷浮沉，不斷嘗試適應時代變遷。

脫歐 、蘇獨 難題未解

70年過去，英國的經濟水平和國民生活質素雖不可同日而語，但社會的沉重壓力並未散去。北愛爾蘭問題遲遲無法解決，「蘇獨」呼聲也與日俱增。英國脫歐、新冠疫情 以及近期的俄烏衝突，帶來的衝擊更讓英國通膨壓力有增無減。飽受非議的首相強生政府仍深陷「派對門」醜聞，英國王室也因安德魯王子性醜聞等連串爭議，難以維持形象。

彭博通訊社專欄作家伍爾德里奇認為，英女王在位期間，英國社會的巨大變化之一，便是經歷西歐國家中最劇烈的經濟轉型。在經濟重心由工業向服務業轉移期間，英國一度在1970年代深陷經濟危機，大規模罷工引發的社會動盪持續十多年才勉強平息。如今北方地區作為舊時工業中心的經濟發展不均，以及脫歐觸發「蘇獨」呼聲高漲，其實都是經濟艱難轉型留下的未解困局。

全球化時代 單打獨鬥

伍爾德里奇指出，英國未能在全球化時代中作出準確定位，也由此深陷發展困境。時至今日，主張英國融入歐洲市場，又或加強與美國等盟友的關係，甚至退出所有聯盟組織「單打獨鬥」，種種論調均未能取得共識，這也導致英國經濟及外交等政策連年混亂，還未釐清與歐盟的關係便草率舉行公投脫歐，就是最佳例證。

衛報專欄作家克特爾也表示，英國在經濟、外交及軍事等領域的全球影響力已經削弱。威廉王子今年較早前出訪加勒比海的英聯邦國家，不單面對連場抗議，更進一步推動各國去殖民化聲音，便說明國際局勢早已發生巨大變化。在此背景下，王儲查理若能表明樂意放棄擔任除英國外其他任何國家的元首，料不失為明智之選。

克特爾稱，這次白金禧年並非為慶祝英國女王的統治地位，也並非向國家或王室送上祝賀，而是純粹祝福女王作為君主的長壽，「英國民眾可以度過愉快的白金禧年，亦會努力尋找一個更包容、共享、為社會各界所接受的國家理念。」