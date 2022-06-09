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日本少女13歲當上職業棋士 圓亡母心願

綜合報導
今年5月，日本出現一位年僅13歲就進軍職業女流棋士的女初中生鎌田美禮。 (取材自推特)
今年5月，日本出現一位年僅13歲就進軍職業女流棋士的女初中生鎌田美禮。 (取材自推特)

前幾年，日本的將棋界出現一位天才新人、現年19歲便保持最年輕5冠紀錄的藤井聰太，引起許多人討論；而今年5月，日本出現了年僅13歲就進軍職業女流棋士的初中生鎌田美禮，再度掀起話題。

綜合媒體報導，日本電視台TBS最近在節目中專訪現役最年輕女流棋士鎌田，並拜訪她與父親同住的家，長相甜美的鎌田說，自己5歲時受到爸爸影響開始接觸將棋，之後逐漸磨練技術，小學四年級便加入專門培訓棋士的組織，放棄了原本的游泳、鋼琴等才藝課程，專心把目標放在職業女流棋士。

鎌田的媽媽麗子一直希望她可以成為職業棋士，並經常叫她坐在瑜伽球上練習平衡，改善她下將棋時的坐姿，但沒想到在鎌田六年級時媽媽突然離世，這也讓她更堅定了成為職業棋士的目標。

有趣的是，節目組發現，其實鎌田在家裡跟一般的女初中生沒什麼兩樣，還迷上了玩音樂手機遊戲，平常也會跟貓玩、練鋼琴消磨時間，在學校還參加了管樂團，可以說是相當多才多藝。

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