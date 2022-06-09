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英國女畫家 0.05毫米針筆刻畫巨大世界

綜合媒體報導
Olivia Kemp是一位英國藝術家，她以複雜而鉅細無遺的針筆圖畫而聞名。(取材自Instagram)
Olivia Kemp是一位英國藝術家，她以複雜而鉅細無遺的針筆圖畫而聞名。(取材自Instagram)

英國藝術家奧莉維亞•坎普（Olivia Kemp），擅長以針筆作畫，筆頭粗細介於0.05毫米至0.8毫米之間，她的作品複雜而細膩，在2米多乘以1米多的白紙上，畫出一幅幅令人讚嘆的自然景觀。

香港01報導，奧莉維亞•坎普2011年畢業於英國溫徹斯特藝術學院，然後在溫布爾登藝術學院學習繪畫碩士學位，並獲得「The Jealous Prize」。她的作品著重在構建和重塑景觀，建立現實世界和幻想中的地方。

奧莉維亞11歲的時候與家人搬到鄉下一個農場生活，對她來說那是一段很不好的時光，家庭經濟狀況差，所有東西都被鎖起來，所以她只能把大自然的一切收入腦海中帶走。那時開始，奧莉維亞對鄉郊中的人類痕跡及奇怪之處特別感興趣，例如有趣的建築結構，可能與人們對自然風景的既定印象產生衝突。她把這些景象畫在紙上，有些時候她在畫完後很久還在尋找著迷的原因。

奧莉維亞的作品經常給人一種獨特的感覺，一面細膩刻畫自然景觀，同時夾雜人工結構物的不安定，兩者彷彿互相衝突，卻又融為一體、相映成趣。

奧莉維亞擅長使用的針筆又稱為「針管筆」，筆頭粗細介於0.05毫米至0.8毫米間，由於能夠繪畫固定寬度的線條，所以經常被建築師、工程師等用於繪製地圖、建築圖之上，然而，奧莉維亞利用針筆的細緻，在2米多乘1米多的紙上畫出複雜而鉅細無遺的作品，令人驚豔。

儘管畫紙很大、針筆線條細緻，奧莉維亞卻不會先畫草圖，而是隨著當下創作時的狀態直接下筆，接著慢慢構圖並畫上其他細節，奧莉維亞說，這樣的作畫方式能夠讓她專注於當下正在看的小區域，可以避免紙張的大小限制她的想像。

Olivia Kemp是一位英國藝術家，她以複雜而鉅細無遺的針筆圖畫而聞名。(取...
Olivia Kemp是一位英國藝術家，她以複雜而鉅細無遺的針筆圖畫而聞名。(取材自Instagram)
Olivia Kemp是一位英國藝術家，她以複雜而鉅細無遺的針筆圖畫而聞名。(取...
Olivia Kemp是一位英國藝術家，她以複雜而鉅細無遺的針筆圖畫而聞名。(取材自Instagram)
Olivia Kemp是一位英國藝術家，她以複雜而鉅細無遺的針筆圖畫而聞名。(取...
Olivia Kemp是一位英國藝術家，她以複雜而鉅細無遺的針筆圖畫而聞名。(取材自Instagram)

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