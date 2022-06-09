婚禮沒有新郎 印度24歲女子「嫁給自己」

印度正妹賓杜舉辦印度首場「自婚」婚禮。（圖／翻攝自kshamachy IG）

印度 24歲女子賓度（Kshama Bindu）將在西部古吉拉特邦瓦多達拉市（Vadodara）的一座寺廟舉行傳統的印度教儀式婚禮，但特別的是，沒有新郎。

近年來全球興起「單偶」（sologamy）婚姻模式，也就是自己和自己結婚，標榜愛自己與接納，而賓度將成為印度首位選擇單偶的人。

賓度表示，透過嫁給自己，她將終其一生愛自己，並稱自婚是承諾為自己而存在、為自己選擇生活和生活方式，這將讓人成長和綻放，成為最有活力、美麗和幸福的人。

賓杜表示，當天她將穿上紅色的新娘服飾，手上畫著印度彩繪（henna），髮際線撒上朱紅粉，並且將按新娘習俗繞行聖火七圈。當天稍早還會舉行傳統的印度婚禮前儀式，包括將薑黃粉與油混合後塗在新娘身上的薑黃儀式（Haldi），以及歌舞派對（sangeet）。婚禮結束後，賓杜將前往印度果阿省（Goa）度兩周蜜月。

賓度說，「對我來說，這段婚姻真的是一種深層的自我接納。我想說的是，我接納自己，我的全部，甚至那些看起來不美好的部分」。

賓度指出，她的家人已經獻上祝福，並與她的朋友一起參加婚禮儀式。她表示，父母很開放，說只要自己開心，一切都可以接受。

但有法律專家表示，單偶在印度沒有任何法律支持。印度高等法院高級辯護律師瓦哈里亞（Krishnakant Vakharia）說，「根據印度法律，妳不能嫁給自己。婚姻中必須有兩個人。單偶是不合法的。」