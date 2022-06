義航班空中失聯10分鐘 驚動戰機升空 這原因讓機長被炒

義大利 航空一架航班日前在航行過程中與塔台失聯10分鐘,事後調查才發現,副機長在指定時間休息時,機長竟也跟著睡著,事後機長還辯稱是無線電故障等原因,目前已將他解僱。

根據「ABC News」報導,義大利航空編號AZ609航班日前從紐約開往羅馬,當時機上載有250名乘客,途中卻與塔台失聯超過10分鐘,交管單位憂心出現恐怖攻擊或劫機事件,還派遣戰鬥機升空,與通知義大利當局。

義大利航空嘗試以衛星電話、飛機通訊尋址與報告系統試圖聯繫機長,約10分鐘後才終於找到人,機長聲稱是無線電故障才導致失聯,然而事後調查發現,當時副機長在指定時間休息,機長竟也跟著睡著。

義大利航空表示,機長行為已違反規定,事後已將其解僱。義大利航空發言人達米柯(Davide D'Amico)表示,當時飛機處於自動駕駛狀態,以正常速度及高度飛行,並提早20分鐘降落羅馬,機上乘客全數平安。

