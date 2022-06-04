里約機場受駭 螢幕播起色情片 網嘲「有很多人要錯過飛機」

里約熱內盧聖多斯杜蒙機場的螢幕遭到駭客入侵，機場內播放色情片的畫面被震驚又困惑的旅客拍下，並上傳到社群網路。圖為旅客在機場示意圖。（Getty Images）

巴西 里約熱內盧的聖杜蒙特機場 近日疑似遭到駭客入侵電腦系統，公然在機場內的某些螢幕播放色情片，遭震驚又困惑的旅客拍下，並上傳到社群 網路，認為機場管理不當。

綜合媒體報導，一名推特（Twitter）用戶開玩笑說道：「看來今天有很多人要錯過飛機了。」還有人說，「歡迎來到聖多斯杜蒙雞場（Santos Dumont Airporn）。」

巴西國家機場管理局（Infraero）表示，這些播放色情片的螢幕由一間私人企業管理，用途是播放廣告，並非播放官方的航班資訊，「機場系統內有問題的螢幕會持續關閉，直到負責的公司確保螢幕安全無虞」。巴西國家機場管理局強調，已經採取適當法律行動，並將此案告知聯邦警方。

然而，但不是每個人都對這件事情一笑置之。有網友就批評，「想像要是有旅客帶小孩經過怎麼辦。真是不尊重人。」