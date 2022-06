里約機場受駭 螢幕播起色情片 網嘲「有很多人要錯過飛機」

巴西 里約熱內盧的聖杜蒙特機場 近日疑似遭到駭客入侵電腦系統,公然在機場內的某些螢幕播放色情片,遭震驚又困惑的旅客拍下,並上傳到社群 網路,認為機場管理不當。

綜合媒體報導,一名推特(Twitter)用戶開玩笑說道:「看來今天有很多人要錯過飛機了。」還有人說,「歡迎來到聖多斯杜蒙雞場(Santos Dumont Airporn)。」

巴西國家機場管理局(Infraero)表示,這些播放色情片的螢幕由一間私人企業管理,用途是播放廣告,並非播放官方的航班資訊,「機場系統內有問題的螢幕會持續關閉,直到負責的公司確保螢幕安全無虞」。巴西國家機場管理局強調,已經採取適當法律行動,並將此案告知聯邦警方。

然而,但不是每個人都對這件事情一笑置之。有網友就批評,「想像要是有旅客帶小孩經過怎麼辦。真是不尊重人。」

Travelers surprised Friday morning by hackers who invaded information totems at Rio’s Santos Dumont airport and released X-rated and porn flicks instead of news. Totems are managed by third-party that promised full investigation. #BrazilNews #RiodeJaneiro pic.twitter.com/Ol0xz8dscw