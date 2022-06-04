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暗戀11年 「少女為愛變男人」 昔日閨密成眷侶

陳秋萍
最後兩人步入禮堂，結婚成終生伴侶。（取材自臉書）
最後兩人步入禮堂，結婚成終生伴侶。（取材自臉書）

雖然說愛情無分年齡、種族、性別界限，但仍有部分保守的人未能接受同性伴侶。美國有位女子在中學時期愛上自己的女性好友，但始終未能得到父母的同意，最後她選擇去變性，最終與暗戀多年的閨密成為夫妻。

綜合媒體報導，現年25歲的亞倫（Aaron Capener）和26歲的凱拉（Kayla），自中學開始就是摯友，兩人無所不談，經常一起出遊玩樂，然而當年只有14歲，還是女兒身的亞倫漸漸發現自己暗戀凱拉。

Aaron與Kayla自中學開始已是很好的摯友。（取材自臉書）
Aaron與Kayla自中學開始已是很好的摯友。（取材自臉書）
Aaron鼓起勇氣輕吻Kayla，並向她表白。（取材自臉書）
Aaron鼓起勇氣輕吻Kayla，並向她表白。（取材自臉書）

由於亞倫擔心對方不願接受同性戀，加上自己家庭相當保守，他向家人出櫃後，家人不但無法接受，更要他認真禱告及到教會尋求牧師治療，讓亞倫決心保守這個祕密。

當亞倫16歲獨自離家搬去別的城鎮後，才發現自己其實是「跨性別」，且離鄉後他仍不能放下凱拉，為了追求愛情，他決定進行變性手術，並在2016年回到家鄉。

亞倫一直以來都和凱拉保持聯絡，某日，當兩人一起散步時，亞倫終於向凱拉坦承自己的心意，他親吻了凱拉，沒想到凱拉也回應了他的感情，這讓他又驚又喜。兩人開始從朋友轉為情人，最後有情人也終成眷屬，亞倫的家人也沒有再嚴厲反對；兩人在去年步入禮堂。亞倫坦言，他對於凱拉能成為他的妻子感到非常幸運，「無論我是什麼性別，她都愛我」。

手術 跨性別 同性戀

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