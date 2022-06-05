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患絕症虎鯨受困塞納河 引回大海計畫失敗 將實施安樂死

編譯張君堯
法國政府表示，一頭意外游進塞納河中的虎鯨在經歷引回大海計畫失敗後「正處於極度痛苦和絕症中」，專家已決定將其安樂死。（路透）
法國政府表示，一頭意外游進塞納河中的虎鯨在經歷引回大海計畫失敗後「正處於極度痛苦和絕症中」，專家已決定將其安樂死。（路透）

法國政府表示，一頭意外游進塞納河（River Seine）中的虎鯨在經歷引回大海計畫失敗後「正處於極度痛苦和絕症中」，專家已決定將其安樂死。

衛報報導，這頭4公尺長的雌性虎鯨日前在勒哈佛爾（Le Havre）港口和諾曼底翁夫勒鎮（Honfleur）之間的塞納河口被發現，隨後牠向上游了數十英里抵達西部羅恩市（Rouen）。

在與海洋哺乳動物專家在內的國家和國際科學家會面後，當地政府試圖用無人機發出虎鯨聲音，希望藉此將鯨魚引回大海，但相關部門在聲明中指出，這頭虎鯨「缺乏警覺性、對聲音刺激的反應不一致、狀態不穩定且迷失方向」，「錄音顯示，牠發出類似於呼救的痛苦哀鳴」，這頭虎鯨的健康似乎正處於「危急狀態」。

聲明並稱「試圖將鯨魚帶回大海的嘗試失敗了，為了防止增加牠的壓力，決定停止行動。

隨後科學家們審查相關圖片和數據，並得出結論認為該虎鯨已經患上「毛黴菌病」，這是一種在北美鯨魚身上發現的疾病，但尚未在歐洲觀察到，該疾病會擴散到心臟、肺和大腦，這同時解釋為何該虎鯨會迷失方向，最後更強調在患上此病的情況下「虎鯨可能正遭受極大痛苦」。

專家組一致認為唯一可能的解決方案是對動物實施安樂死以結束其痛苦，同時對其攜帶的疾病進行分析。

替這頭虎鯨執行安樂死的準備工作正在進行中，以避免讓這頭鯨魚承受更多痛苦或危及公眾，但當局沒有詳細說明將如何或在何處進行安樂死。

法國政府表示，一頭意外游進塞納河中的虎鯨在經歷引回大海計畫失敗後「正處於極度痛苦...
法國政府表示，一頭意外游進塞納河中的虎鯨在經歷引回大海計畫失敗後「正處於極度痛苦和絕症中」，專家已決定將其安樂死。（路透）

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