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動物園PO「烏黑短假髮」照 真相曝光讓人傻眼

聯合新聞網
這頂烏黑短假髮其實是一隻黑色的天竺鼠。（取材自推特）
這頂烏黑短假髮其實是一隻黑色的天竺鼠。（取材自推特）

哪來這麼擬真的烏黑油亮假髮？最近一組照片在網路上瘋傳，一名男子雙手捧著一頂烏黑亮麗的短假髮，那頂假髮在陽光照射下顯現出相當逼真美麗的光澤，看起來就像是真髮做的一樣，但其實這頂假髮並不是假髮，真面目曝光後讓不少網友嚇呆。

日本帶廣動物園（おびひろ動物園）日前在官方推特上貼文，一名男子拿著一頂「烏黑亮麗的假髮」在陽光下炫耀，假髮的毛色相當具有光澤，幾乎可以以假亂真，不仔細看還真以為是用真髮做成的假髮，但其實這頂烏黑短假髮並不是假髮，而是一隻黑色的天竺鼠。

這隻叫做「黑豆」的天竺鼠今年一歲又五個月大，最大的亮點就是擁有一身漂亮的毛髮，但天竺鼠實際打理起毛髮相當費工，飼育員得定期幫牠梳毛保養，還得修剪身上的雜毛，才能擁有一身乾淨光滑的「美麗秀髮」，每次刷完毛的時候，黑豆總是全身亮晶晶的，像是洗髮乳廣告上女星的完美無缺髮質。

黑豆神似黑色短假髮的照片上傳到推特後掀起網友熱議，網友留言表示「我以為動物園要閉園轉行了」、「不仔細看真的完全不會注意到這是一隻天竺鼠」、「本來還想敲碗是哪一個牌子的假髮這麼擬真」、「飼育員真的下了很大功夫，把天竺鼠照顧得很好」、「看到原來是一隻天竺鼠我真的嚇到了」、「感覺很像用了很多護髮產品的樣子」。

這頂烏黑短假髮其實是一隻黑色的天竺鼠。（取材自推特）
這頂烏黑短假髮其實是一隻黑色的天竺鼠。（取材自推特）

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