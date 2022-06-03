南韓YouTuber男扮女裝約砲 大叔受騙…萬人直播間痛毆他

Ka Gwang靠戴假髮、化妝、P圖等騙人。（取材自Instagram）

南韓 一名YouTuber 經常男扮女裝示人，更靠女裝及修圖引誘男性上門發生性關係；多次得逞的他，近日竟被一名受騙的大叔毆打，更有1萬人在鏡頭前觀看「打人直播」，卻沒人報警。

香港 01報導，26歲的南韓YouTuber兼直播主「Ka Gwang」擁有近25萬訂閱，平常在鏡頭前都以男扮女裝示人。其實Ka Gwang身形微胖，外表也不秀氣，但靠化妝、修圖，接連成功在交友App上約到想「親密交流」的男人。

穿著短裙的Ka Gwang被大叔推到地上拳打腳踢，有上萬人看直播。（影片截圖） 穿著短裙的Ka Gwang被大叔推到地上拳打腳踢，最後更被拖出去。（影片截圖）

據悉，Ka Gwang曾至少邀請5名男性前往住所約砲，但近日一名40多歲的大叔到了他家才知道Ka Gwang是男生，惱羞成怒之下動手。穿著短裙的Ka Gwang被大叔推到地上拳打腳踢，最後更被拖出房間，消失在鏡頭中。由於當時Ka Gwang正在開直播，結果超過1萬名觀眾直擊事發經過，然而大部分網友竟沒報警，而是留言嘲笑。

被毒打的Ka Gwang隨即報警，不過施暴大叔早已逃走，警方仍在追查下落。送醫治療後，包著繃帶的Ka Gwang拍攝影片說，醫生說左眼有失明的可能，他會暫停變裝誘騙男性，並承諾之後不會再以「玩命方式」直播。