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日本開國門迎賓 南韓觀光客搶光套裝行程

編譯王巧文
日本6月向觀光客開啟國門，南韓民眾已迫不及待參加旅遊團。(路透)
日本6月向觀光客開啟國門，南韓民眾已迫不及待參加旅遊團。(路透)

日本6月向觀光客開啟國門，在新冠疫情期間受旅遊需求低迷重創的南韓各大旅行社，預期將有大批南韓觀光客出現報復性旅遊，前往日本旅遊，帶動旅遊業復甦。南韓業者表示，今夏赴日旅遊套裝行程一推出就迅速賣光。

韓國時報（Korea Times）報導，日本政府宣布6月10日起開放外國旅行團入境，且下個月起調高入境人數上限一倍到每日2萬人，並免除嚴格隔離措施，預料南韓赴日遊客人數將大增。

南韓旅行社ModeTour發言人說，正在接受民眾預訂7月20日後的日本旅遊套裝行程，其他業者也在規畫類似方案及接受預訂。他指出，顧客的反應遠優於預期，公司目前只販售北海道套裝行程，預計下周起推出日本其他地區的旅遊行程。

另一家南韓旅行社Very Good Tour表示，該公司的1365個大阪和神戶旅行團方案，在5月25日推出後僅兩小時就被訂滿。

ModeTour發言人預料，若日本恢復免簽入境政策，可望進一步促進日韓之間的旅遊活動。

日本在2020年3月祭出防疫入境限令，並暫停了包括南韓等多個國家的免簽入境，南韓也同樣暫停日本的免簽入境。

該名發言人說，南韓赴日旅遊活動中斷已三年，受兩國關係惡化影響，日韓旅遊自2019年夏季開始受阻，2020年又遭遇疫情肆虐。日本是南韓旅遊業的重要市場，截至2019年5月日韓關係惡化前，南韓每月赴日旅客數量占整體出國觀光旅客的15~20%。

南韓 日本 觀光

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