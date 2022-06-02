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日本開國門拚觀光 民眾轟愚蠢：猴痘蔓延 政府危機感不足

綜合報導
6月1日起，日本將一日入境限制總數上升至2萬人。(美聯社)
6月1日起，日本將一日入境限制總數上升至2萬人。(美聯社)

日本宣布將在本月10日開始，恢復接待外國旅客入境，並將地區根據風險畫分組別。雖然必須以旅行團方式入境，但是日本本地的市民又是怎麽看待這次「開關」的安排呢？

香港01報導，日本首相岸田文雄最近公布由10日起開放外國旅行團入境，1日起已將一天入境限制總數由現在的1萬人上升至2萬人，並期望在月中重開新千歲和那霸機場的國際航線。消息公開後，有不少日本人到網上發表對新政策的看法；有市民表示，恢復旅客入境可以有助重建日本的經濟，但亦有不少人反對政策或感到擔憂。

早前首批外國旅行團由美國、新加坡、澳洲和泰國到達日本，將會在東北、關東、九州等12個縣觀光。根據「ANN News」報導，有美國旅客被訪問時表示，日本的防疫措施太森嚴，應該解除檢測、不用戴口罩及拆開食店隔板等防疫措施，讓外國人可以更充分享受旅程。

事隔兩年日本終於重新開放供應旅客入境，有日本市民表示，很期待恢復到疫情前的熱鬧盛況，認為不少國家已經開放旅遊，現在以開放旅行團入境作爲「開國」的前導實驗是實事求是的明智決定。同時有位於觀光熱點的藥房和飲食店店主受訪時表示，期待旅客購買力帶動經濟。

不過網上亦有不少日本網友表達對開關的不滿，批評政府沒有充分考慮政策對市民的影響。甚至有網友認爲，對於非觀光行業的人們來説，政策百害而無一利。而且按風險畫分的組別中，也存在不少無口罩政策的地區，任由這些旅客入境有機會導致集體感染。

另一方面，有網友亦提出猴痘蔓延，認爲政府的危機感不足。

最多人感到不滿的部分是，即使政府開放外國旅行團入境，但他們依然沒有放寬國内的防疫政策，要求國民戴口罩並打疫苗。狠批日本政府無能，「已經成爲一個完全依賴外國的愚蠢國家」；提出應該首先放寬對國内旅遊的限制，並改變對國民和旅客防疫要求的雙重標準。

受到疫情影響，日本睽違兩年終於重新開放旅客入境。(美聯社)
受到疫情影響，日本睽違兩年終於重新開放旅客入境。(美聯社)

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