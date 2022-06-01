進北約需要「結婚誓言」 再經30國國會批准

北約外長和烏克蘭外長 4 月 7 日在比利時布魯塞爾的北約總部舉行會議，討論烏克蘭情勢。（路透）

決定申請加入北約 的芬蘭和瑞典 ，已是北約密切夥伴，北約秘書長史托騰伯格承諾，這兩國將受到「張開雙臂」的迅速歡迎。這兩國加入北約，要完成哪些步驟？

先寫信申請 隨後展開協商

芬蘭和瑞典決定加入北約後，兩國政府要寫信給北約，正式申請加入。

接著，北約30個成員國將在北約主要決策機關「北大西洋理事會」會議上，討論兩國的申請案。與會者通常是各成員國駐北約布魯塞爾總部大使，也可能包括各國外交部長等特使。成員國將在這場會議上決定，是否進到下一步，與芬蘭和瑞典展開協商。

這種協商有個非正式名稱「結婚誓言」，旨在確定有志加入的國家願意負起作為成員國的義務。包括北約的集體防衛承諾和根據經濟規模決定分攤多少費用。協商在布魯塞爾舉行，由於事前準備充足，所以通常只需一天就完成。

芬蘭和瑞典是歐盟內部長期實行民主的國家，與北約部隊合作和演習多年，在協商階段應該不會遇到阻礙。

如果芬蘭和瑞典接受北約要求的所有義務，兩國外交部長必須書面同意。北約也會起草報告，並提交給30個成員國，讓這些國家決定要不要簽署「加入議定書」。

一名北約官員估計，芬蘭和瑞典走完加入程序的第一階段，只需幾星期。接下來北大西洋理事會必須再開一次會批准，這可能發生在6月底的北約馬德里峰會。

待全員批准 至少要8個月

這一階段需要北約30國國會批准，料將需要更長時間。各國程序不盡相同。在美國，需要聯邦參議院2/3多數同意，但在英國，並不需要國會正式表決。

一名北約官員說，強烈跡象顯示，北約所有成員國都支持芬蘭和瑞典加入，各國國會料將不會做出阻止此事的意外舉動。

從近年例子來看，所有成員國批准通常需要8到12個月。最近一個加入北約的北馬其頓，花了大約一年，最後在2020年加入。各成員國可能會看在國際情勢緊張的份上，加快批准芬蘭和瑞典加入。

程序沒走完 被打恐無援助

一旦所有成員國批准，芬蘭和瑞典將受邀同意「北大西洋公約」，兩國必須向存放公約的美國國務院提交正式文件，才算是走完程序，正式成為北約一員。

芬蘭和瑞典憂慮是，在申請加入的過程中，萬一遭受攻擊，要由誰來保障這兩國的安全，畢竟公約第五條的相互防衛協議，只適用於走完所有程序的正式成員國。

俄國 已警告，這兩國加入北約會有後果。有人擔心俄國會利用這段空窗期。

史托騰柏格說，「確信我們會找到方法」幫助這兩國。據說英美已保證這兩國在空窗期的安全。