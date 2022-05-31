超像… 日男從小想當狗 砸1.55萬元變身牧羊犬

這隻牧羊犬身體裡真的有一個「人」。 （影片截圖）

一名男子從小就希望自己是一隻毛小孩，長大後他靠著金錢的力量圓夢了，他砸了200萬日幣（約1.55萬美元）讓自己成為了一隻狗。

綜合日媒報導，日本 埼玉縣一名男子「托可（トコ，化名）」從小就很喜歡四隻腳的哺乳動物，尤其是貓貓狗狗，希望自己有一天能夠成為一隻毛小孩，如今男子已經圓夢成功，他砸了200萬日幣訂做了一套「擬真狗狗布偶裝」，整套穿上去之後看起來惟妙惟肖，就像是一隻真正的狗一樣。

男子超狂的行徑近日成為日本新聞媒體熱議的話題，他接受採訪時表示，自己最喜歡的品種狗就是牧羊犬，終於存到錢之後他立刻找了工作室訂做，如今收到成品他很開心，「覺得自己圓夢了，好幸福啊」。男子目前幾乎每天都會穿上牧羊犬布偶裝，他還開設了自己的Youtube頻道，時常上傳自己穿上牧羊犬布偶裝的影片。

男子從小就想要成為動物，砸了46萬做了一個惟妙惟肖的牧羊犬布偶裝，他還模仿狗狗模放的很像。 （影片截圖）

男子訂做擬真牧羊犬布偶裝的工作室平常就有接到許多相關訂單，工作室員工高橋勇也表示，有些人是因為毛孩去世感到難過，希望可以訂做原型布偶留念，也會接獲一些節目或是影集需要的擬真布偶裝委託，但這種「人真的要穿上去的超擬真布偶裝」還是第一次遇到。

穿上牧羊犬布偶裝的男子直言，他覺得自己能夠成為一隻狗感到非常開心，現在他幾乎每天都會穿上布偶裝，享受「真正成為狗的快樂」。該名男子的行為也掀起推特 熱議，網友表示「勇於實踐夢想很棒」、「不說是布偶裝我以為是真的狗」、「小孩子看到應該會很興奮吧」、「很想知道真正的狗看到這個會有什麼反應」。