玩命… 牙買加管理員戲弄獅子 手指被咬到見骨

牙買加一名動物園管理員，日前竟然在遊客面前表演戲弄獅子，慘被咬住右手無名指。(視頻截圖)

牙買加一名動物園 管理員，日前竟然在遊客面前表演戲弄獅子，果真激怒了這隻「萬獸之王」，慘被咬住右手無名指，管理員拚命用力掙脫，結果手指皮肉當場被撕址下來，脫離獅口時只剩一指白骨，極度淒慘。令人驚訝的是，現場遊客以為是餘慶節目，竟紛紛舉起手機 拍攝。

據香港 01綜合媒體報道，從網上瘋傳的影片顯示，管理員把手伸進鐵絲網內「彈出彈入」戲弄獅子，包括觸碰獅子的臉龐及牙齒等，即使獅子發出不滿的吼聲仍沒有停止，結果終於發生「悲劇」了，獅子看準機會一口狠狠咬住管理員的右手無名指。無名指突然被咬住，管理員驚慌失措，不斷緊張掙扎，最終把腳踏在鐵絲網上用力往後推，終於掙脫獅口，但手指皮肉已被當場撕址下來，清楚看見無名指的白骨。

據報導，一旁的遊客原本以為逗弄獅子表演，看得情緒高漲，紛紛舉機拍攝，直至管理員用力掙脫倒在地上，眾人才發現真的出事了。

牙買加防止虐待動物協會表示會調查事件，而事發影片則在網絡瘋傳，大部份網民都認為不應招惹獅子，「是他自己（管理員）的錯」、「他一直在玩命」。也有網民關注在旁的遊客為何只會拍攝卻沒有想過上前幫忙，有人回應質疑，反問面對獅子發惡，一般人該如何幫上忙？