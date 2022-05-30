我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

玩命… 牙買加管理員戲弄獅子 手指被咬到見骨

綜合報導
牙買加一名動物園管理員，日前竟然在遊客面前表演戲弄獅子，慘被咬住右手無名指。(視頻截圖)
牙買加一名動物園管理員，日前竟然在遊客面前表演戲弄獅子，慘被咬住右手無名指。(視頻截圖)

牙買加一名動物園管理員，日前竟然在遊客面前表演戲弄獅子，果真激怒了這隻「萬獸之王」，慘被咬住右手無名指，管理員拚命用力掙脫，結果手指皮肉當場被撕址下來，脫離獅口時只剩一指白骨，極度淒慘。令人驚訝的是，現場遊客以為是餘慶節目，竟紛紛舉起手機拍攝。

 據香港01綜合媒體報道，從網上瘋傳的影片顯示，管理員把手伸進鐵絲網內「彈出彈入」戲弄獅子，包括觸碰獅子的臉龐及牙齒等，即使獅子發出不滿的吼聲仍沒有停止，結果終於發生「悲劇」了，獅子看準機會一口狠狠咬住管理員的右手無名指。無名指突然被咬住，管理員驚慌失措，不斷緊張掙扎，最終把腳踏在鐵絲網上用力往後推，終於掙脫獅口，但手指皮肉已被當場撕址下來，清楚看見無名指的白骨。

據報導，一旁的遊客原本以為逗弄獅子表演，看得情緒高漲，紛紛舉機拍攝，直至管理員用力掙脫倒在地上，眾人才發現真的出事了。

牙買加防止虐待動物協會表示會調查事件，而事發影片則在網絡瘋傳，大部份網民都認為不應招惹獅子，「是他自己（管理員）的錯」、「他一直在玩命」。也有網民關注在旁的遊客為何只會拍攝卻沒有想過上前幫忙，有人回應質疑，反問面對獅子發惡，一般人該如何幫上忙？

動物園 手機 香港

上一則

北約副秘書長：俄毀約在先 北約有權在東歐部署

下一則

不爽被瞪 美國公獅撲倒管理員 母獅2招救命

延伸閱讀

5月24日星座運勢 獅子低調處理 摩羯注意儀表

5月24日星座運勢 獅子低調處理 摩羯注意儀表
5月22日星座運勢 金牛財別露白 獅子事業運旺盛

5月22日星座運勢 金牛財別露白 獅子事業運旺盛
影／ 公獅不爽被瞪撲倒管理員 母獅「超神2動作安撫老公」救了全場

影／ 公獅不爽被瞪撲倒管理員 母獅「超神2動作安撫老公」救了全場
5月16日星座運勢 獅子小心理財 天秤幹勁十足

5月16日星座運勢 獅子小心理財 天秤幹勁十足

熱門新聞

澳洲新任外交部長黃英賢（Penny Wong）。（Getty Images）

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

2022-05-23 02:38
查理（左前）與威廉（中）被傳聯手排擠自家親人。（路透資料照片）

哈利與梅根自食苦果？被查理與威廉父子聯手排擠

2022-05-22 08:59
加拿大一名嫌犯今天攜來福槍走在多倫多街道上，附近4所學校因此被封鎖。(路透)

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

2022-05-26 22:07
美國、日本、印度和澳洲24日舉行四方對話，意在對抗中國日漸增強的實力。（美聯社）

中國該怕Quad嗎？6大重點一次看

2022-05-24 21:34
衛星圖像顯示，26日，烏克蘭利曼（Lyman）遭到砲火攻擊。美聯社

烏東戰況危急重鎮利曼失守 美援烏多管火箭以轉劣勢

2022-05-28 12:10
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

澤倫斯基：烏克蘭須面對現實 與普亭和談

2022-05-27 11:48

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了