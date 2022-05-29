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7歲童吃剩飯怨伙食不如狗 直問媽媽：牠吃的比我貴？

聯合新聞網
一名小男孩看到家裡狗狗好像吃得比他好就走心了。（取材自YouTube）
一名小男孩看到家裡狗狗好像吃得比他好就走心了。（取材自YouTube）

家有毛小孩的家庭都會想要給牠們吃住都用上最好的，但沒想到這竟也會引來小朋友不滿。最近一段短片在網路上瘋傳，一名男童質疑家裡狗狗一餐的費用比自己的還高，竟然向母親抱怨「家裡的狗狗吃的都比我好」，媽媽經過計算之後發現給毛孩吃的的確比較貴，引起網友熱烈討論。

綜合報導，北京一名男童某天坐在家中客廳一邊吃飯一邊跟媽媽說話，突然他指著桌上的飯菜，對媽媽質疑「狗狗的一盆飯比我這一頓飯還貴吧」，另一頭正在照顧家中大狗的媽媽面對兒子突如其來的質問有點傻住，愣愣地說「好像是」，接下來便算起了狗狗吃的鮮食餐的費用。

媽媽一邊盤算著狗狗吃了一塊雞胸肉、一條魚、一顆雞蛋，整體費用加起來大概也要15元至16元(人民幣，下同)，兒子聽到媽媽仔細計算過狗狗的伙食費後，接著繼續問「那我的呢」，媽媽爽快的回答「大概5到6塊錢吧」，場面一片尷尬的寂寞，媽媽發現狗狗吃的還真的比自己兒子吃的貴上不少，忍不住笑出來，後來男童也笑了。

男童母親接受採訪時表示，其實那天因為懶得煮飯，就叫兒子把冰箱清一清，把隔夜飯拿出來吃，殊不知兒子竟然對狗狗吃的東西認真起來，看了看自己碗裡的東西又看了看狗碗，「覺得自己吃的比狗還差」整個大走心。這一段影片在影音平台抖音上瘋傳，也跟著被轉傳到微博等社群網站上，掀起不少網友討論，網友留言表示「這絕對是愛狗勝過自己親兒子」、「狗當兒子養，兒子當狗養」、「其實這家孩子跟狗的關係超級好」、「小朋友走心了啦」。

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