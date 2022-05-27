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高空彈跳繩斷 阿根廷男急墜13層樓…驚悚畫面曝光

綜合報導
網絡瘋傳1段20秒影片，顯示阿根廷一名男子玩「笨豬跳」時安全繩突然斷掉，男子隨即從131呎（約40米）高空向下直插，幸跌入水中得保性命。（影片截圖）
網絡瘋傳1段20秒影片，顯示阿根廷一名男子玩「笨豬跳」時安全繩突然斷掉，男子隨即從131呎（約40米）高空向下直插，幸跌入水中得保性命。（影片截圖）

不少愛尋求刺激的人熱愛玩高空彈跳，不過阿根廷一處設施日前卻發生斷繩意外，一名男子從跳台躍下後，安全繩竟突然斷掉，男子從13層樓高度的直插下方水壩水塘奇蹟生還。警方初步調查後發現，事發時安全繩未正確連接，認為事件屬人為錯誤。

網上瘋傳的驚悚影片長約20秒，事發於阿根廷卡布拉克拉水壩（Cabra Corral Dam），當時1名36歲男子在131呎（約40米）體驗高空彈跳，準備好後便按現場人員指示舉起雙手並向下跳，在旁拍攝的友人則興奮大叫。

來源：A24com YouTube

沒想到安全繩竟未有扣好，隨著男子往下跳一同脫落，男子隨即從約40米高空向下直插。從影片中可聽到，一名女遊客看到這一幕後，嚇到驚聲尖叫，並用西班牙語大喊：「發生什麼事了！」

據報導，幸好高空彈跳地點下方是水壩水塘，男子落水後性命得保，傷勢不算嚴重，但身上仍有多處受傷，並有低溫症及肌肉疼痛，需在醫院接受治療。

警方介入調查事件內情，初步發現事發時安全繩未正確連接，認涉及人為疏忽，而原因需待進一步調查。

肌肉 低溫 YouTube

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