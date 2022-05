搶輸車位氣壞了 美婦竟「掏乳噴汁」報復

美國華盛頓一名婦人日前在某處停車場準備要停車時,與一名男子因搶車位引發爭執,未料這名婦人搶輸後竟掀起衣領,掏出乳房朝對方車窗「狂噴母乳」攻擊,超離譜行徑全被拍了下來,影片也在社群網站 上瘋傳。

這段短短19秒影片曝光,從影片中可見這名身穿紅衣的中年婦人與正在錄影的男子兩人為了搶車位發生爭執,車位被男子捷足先登,沒想到該婦人為了報復男子,竟從衣領掏出右邊乳房對著男子車窗擠噴乳汁。

With the shortage of #babyformula going on, #Karen decided to squirt Her Breast Milk On Guy's Car 🥴🤦🏼‍♀️.. is this DISGUSTING? Or ok since it’s “Breast Milk” 👀 via @weseeyoukaren pic.twitter.com/jh4umkiE4K