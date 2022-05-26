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「五體不滿足」作者乙武洋匡 將角逐日本參議員

編譯莊蕙嘉
日本知名作家乙武洋匡宣布將競選參議員。圖為他2007年擔任小學老師之資料照。（Getty Images）
日本知名作家乙武洋匡宣布將競選參議員。圖為他2007年擔任小學老師之資料照。（Getty Images）

日本暢銷書「五體不滿足」作者乙武洋匡日前宣布，將以無黨籍身分，參加7月的參議員選舉。他表示，想讓日本成為一個有更多選擇的多元化社會。

46歲的乙武罹患先天性四肢切斷症，出生時就沒有四肢，母親以養育一般小孩的方式將他帶大，在學校幫助下順利接受教育，並自早稻田大學畢業。

1998年他出版自傳「五體不滿足」，大賣數百萬本，乙武也成為家喻戶曉人物，2001年和大學學妹結婚。

2016年3月八卦雜誌報導乙武和20多歲女性有婚外情，劈腿女性多達50人，他公開道歉，半年後和妻子離婚。

乙武談到參選動機時表示，想貢獻一己之力，為生活困難的人解決煩惱。他要以無黨無派的身分參選，不希望被貼上保守派或自由派的標籤。

乙武在2016年本來有以自民黨籍競選參議員的規畫，因婚外情醜聞而打消念頭。

日本國會參議院選舉將於7月25日舉行。

據日媒報導，乙武洋匡要參選的東京選舉區，目前有前歌手生稻晃子、「都民第一會」的荒木千陽表態參選，現職參議員則有立憲民主黨的蓮舫、自民黨的前沙灘排球運動員朝日健太郎等人，加上其他有意參選的候選人，預料將成為將近20人參選，搶奪改選6席的「超級激戰區」。

乙武洋匡在東京舉行參選記者會，提到儘管六年前因醜聞而放棄參議院選舉，終究還是無法放棄，「我不能放棄。我想讓日本成為一個有更多選擇的多元化社會」。

日本 參議員 參議院

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