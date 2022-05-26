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巧了… 普亭二女兒新男友 也叫澤倫斯基

編譯徐榆涵
普亭二女兒季霍諾娃2017年與前夫離婚後，交了一個新男友，恰巧也姓澤倫斯基。（Getty Images）
普亭二女兒季霍諾娃2017年與前夫離婚後，交了一個新男友，恰巧也姓澤倫斯基。（Getty Images）

外媒爆料，俄羅斯總統普亭的二女兒、35歲的季霍諾娃（Katerina Tikhonova）2017年與前夫離婚後，交了一個新男友，巧合的是，對方也姓澤倫斯基（Igor Zelensky），撞名烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。

英國每日郵報報導，俄羅斯獨立媒體iStories和德國明鏡週刊（Der Spiegel）的聯合調查指出，季霍諾娃於2017年至2019年期間搭乘包機前往德國慕尼黑「超過50次」，搭的是國家全額資助的包機，並有維安人員陪同。

據了解，季霍諾娃的新男友為現年52歲的伊戈爾．澤倫斯基（Igor Zelensky），是名傑出的芭蕾舞演員，自2016年以來一直擔任巴伐利亞國家芭蕾舞團的前藝術總監，直到今年4月才辭職。兩人育有一女，平時分居俄羅斯和德國兩地。

根據報導，媒體從匿名消息人士獲得來自季霍諾娃的私人保鑣、總統維安部門雇員斯克里普恰（Alexei Skripchak）電子郵件中的文件。其中有季霍諾娃、伊戈爾．澤倫斯基和2017年出生的女孩護照，季霍諾娃的保鑣幫他們買了機票。基於道德原因，孩子的名字不得而知，但她父親的名字是伊戈爾，她似乎是普亭過去不為人知的孫女。

伊戈爾是在俄羅斯出生，有喬治亞血統，與烏克蘭總統澤倫斯基沒有關係，而伊戈爾之所以辭掉巴伐利亞國家芭蕾舞團藝術總監一職，似乎是因為拒絕公開譴責俄羅斯進犯烏克蘭。

報導指出，巴伐利亞國家芭蕾舞團的一名消息人士指出，伊戈爾很可能是普亭女兒的伴侶。

外媒：普亭么女兩年赴德50次 伴侶也叫澤倫斯基

伊格爾．澤倫斯基目前仍在俄羅斯國家文化遺產基金會（National Cultural Heritage Foundation）監事會任職，這個基金會正在克里米亞（Crimea）興建文化中心，據信與普亭關係密切。

35歲的季霍諾娃當過特技搖滾舞者，與曾為俄國最年輕億萬富豪的基里爾．沙馬洛夫（Kirill Shamalov）有過一段婚姻，但據傳兩人已於2018年分手。

季霍諾娃並未回覆明鏡周刊的詢問。她和伊格爾．澤倫斯基目前行蹤成謎。

俄羅斯總統普亭的二女兒季霍諾娃曾跳過搖滾舞。(路透)
俄羅斯總統普亭的二女兒季霍諾娃曾跳過搖滾舞。(路透)

澤倫斯基 俄羅斯 普亭

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